5 meciuri de urmarit in diviziile inferioare! "U" Cluj - Farul si Recea - Csikszereda, printre partidele de interes

Tot in aceasta etapa au loc si derby-urile judetelor Arges si Teleorman.

1. Universitatea Cluj - Farul Constanta

Partida se va juca sambata, 13 aprilie, de la ora 14.00, pe Cluj Arena. Altadata o partida intre doua cluburi care aveau un cuvant greu de spus in Divizia A / Liga 1, infruntarea din weekend le gaseste pe cele doua echipe pe locul 3, respectiv 14 in clasamentul Ligii 2. „Studentii”, pregatiti de contestatul Bogdan Lobont, au nevoie ca de aer de o victorie in aceste meci, pentru a reduce handicapul de 7 puncte fata de liderul Academica Clinceni si de 3 puncte fata de ocupanta locului secund, Chindia Targoviste, si pentru a putea spera la o promovare directa la finalul sezonului. „Marinarii”, finantati de Ciprian Marica si antrenati de Petre Grigoras, si-au intarit lotul in aceasta iarna si reprezinta un adversar mai dificil decat arata locul din clasament, avand sanse mari sa se salveze de la retrogradare.

2. FC Arges - CS Mioveni

Meciul se va desfasura luni, 15 aprilie, de la ora 18.00, pe Stadionul „Municipal - Nicolae Dobrin” din Pitesti. FC Arges se afla pe locul 6 in Liga 2, cu 53 de puncte acumulate, in timp conjudetenii se afla un loc mai joc, avand 48 de puncte. Cele doua echipe sunt pregatite de doi fosti jucatori au Stelei, Eduard Augustin si Daniel Oprita, din generatii diferite. Primul a castigat campionatul si Cupa Romaniei cu „ros-albastrii”, dar a plecat in vara lui 1985, chiar inainte de castigarea CCE. El este o legenda a lui FC Arges si un apreciat antrenor de juniori, avand in palmares si o medalie de bronz la CM U20 din 1981. Oprita a jucat pentru Steaua, Dinamo si Petrolul, si are in palmares doua titluri, o Supercupa si o semifinala de Cupa UEFA. Derby-ul Argesului va fi cu siguranta unul aprins si merita atentie, zona fiind una recunoscuta pentru numeroasele talente locale.

3. CSM Alexandria - Turris-Oltul Turnu Magurele

Partida este programata vineri, 12 aprilie, de la ora 17.00, pe Stadionul „Municipal” din Alexandria. Echipa oaspete, finantata de familia politicianului Liviu Dragnea, este ca si promovata in esalonul secund, fiind lider in Seria 3 a Ligii a 3-a, in timp ce clubul din Alexandria se afla pe locul 4, la 16 puncte distanta de rivala din judet. Ambele echipe au investit masiv in ultimii ani in jucatori, iar Turris are deja la dispozitie un stadion nou, de 2.000 de locuri, care a costat 3 milioane de euro, in timp ce la Alexandria urmeaza sa se construiasca o arena moderna cu 10 milioane de euro, care va dispune de 7.000 de locuri. Cele doua echipe, ajutate de factorul politic si de potenti oameni de afaceri din judet, anunta ca Teleormanul va deveni, in viitorul apropiat, un punct de greutate in fotbalul romanesc, ambele avand ambitia sa ajunga in prima liga, acolo unde nu a ajuns nicio echipa teleormaneana (cea mai buna clasare, Unirea Alexandria, sezonul 1981-1982, locul 3, dupa Petrolul si Rapid).

4. SCM Gloria Buzau - Ceahlaul Piatra Neamt

Meciul se va disputa sambata, 13 aprilie, de la ora 17.00, pe Stadionul „Gloria” din Buzau. Gazdele ocupa primul loc in Seria 1 a Ligii a 3-a, in timp ce oaspetii se afla pe pozitia a 7-a, la 29 de puncte distanta. Partida va fi foarte diferita de meciurile din Liga 1, cand nemtenii reprezentau o forta in fotbalul romanesc. Gloria Buzau, cu o situatie financiara de invidiat si cu un lot din care fac parte multi jucatori cu experienta in prima liga (Danci, C. Petre, Chipirliu, Cazan, Enescu), se afla la 13 puncte de Otelul, ocupanta pozitiei secunde, si poate sa promoveze matematic, in functie de rezultatele inregistrate, in urmatoarele 3 etape.

5. ACS Comuna Recea - AFK Csikszereda Miercurea Ciuc

Intalnirea este programata sambata, 13 aprilie, de la ora 17.00, pe Stadionul “Comunal Recea” din satul Sasar, comuna Recea. Echipa din Recea este clasata pe primul loc in Seria 5 a Ligii a 3-a, in timp ce Csikszereda se afla pe locul secund, la doar 3 puncte distanta. Partida este cruciala in lupta pentru promovarea in Liga 2, putand incheia socotelile, daca maramuresenii castiga, sau complicand si mai mult calculele, daca se impun harghitenii. Formatia gazda este antrenata de Romica Buia (ex-"U" Craiova, Dinamo, Rocar, Poli Timisoara), in timp ce oaspetii sunt pregatiti de Valentin Suciu, cel care a promovat-o pe Sepsi Sf. Gheorghe in Liga 1, si sunt, de mai multe luni, in centrul unei controverse, dupa ce s-a aflat ca au beneficiat de o finantare de mai multe milioane de euro din partea guvernului maghiar.