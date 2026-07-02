Formația pregătită de Cristiano Bergodi a fost învinsă cu 3-0 de sârbii de la Vojvodina, în cantonamentul din Austria.

Partida a început dezastruos pentru ardeleni. Alex Chipciu a comis un penalty în primele minute, iar adversarii au deschis scorul. Vojvodina a făcut 2-0 în minutul 15.

Bergodi încă așteaptă prima victorie în Austria

După jumătatea primei reprize, Poulolo a lovit bara. Totuși, sârbii aveau să mai puncteze o dată înainte de pauză și au stabilit scorul final.

Pentru Universitatea Cluj a fost al treilea meci consecutiv fără victorie, după eșecul cu reprezentativa U19 a Croației (1-2) și remiza cu Ujpest (0-0).

Ultimul test din cantonamentul austriac va avea loc pe 3 iulie, împotriva formației maghiare Nyiregyhaza Spartacus.