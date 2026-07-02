Echipa lui Cristi Chivu i-a ratat pe Marco Palestra și Nico Paz. În cazul fundașului lateral italian, Chelsea i-a făcut o ofertă mai bună Atalantei.

În timp ce, argentinianul a semnat cu Como, după ce echipa lui Cesc Fabregas a activat clauza de cumpărare de la Real Madrid.

Inter mai ratează un transfer: fotbalistul, foarte aproape de Juventus

„Nerazzurrii” l-au avut pe lista de transferuri pe Tarik Muharemovic, dar fundașul lui Sassuolo va merge la Juventus în cele din urmă, conform jurnalistului Nicolo Schira.

Echipa lui Luciano Spalletti a oferit 15 milioane de euro, plus alte 3 milioane de euro sub formă de bonusuri, iar cele două părți s-au înțeles pentru un transfer. Fundașul bosniac va semna un contract valabil până în 2023.

Tarik Muharemovic a evoluat în 33 de partide în tricoul lui Sassuolo în stagiunea precedentă și a reușit două goluri și două pase decisive.

La Campionatul Mondial, fotbalistul de 23 de ani a evoluat în trei din cele patru partide jucate de Bosnia-Herțegovina.

25 de milioane de euro este cota fundașului bosniac, conform site-ulu de specialitate Transfermarkt.com.

Inter se luptă cu o echipă din Premier League pentru fotbalistul lui Liverpool

Unul dintre jucătorii pe care Cristi Chivu i-a dorit cu insistență la Inter pare tot mai greu de adus.

Este vorba despre Curtis Jones, fotbalist pe care Cristi Chivu vrea să îl aducă cu orice preț la Inter.

„Nerazzurrii” i-au făcut lui Liverpool o ofertă de 21 de milioane de lire sterline, dar „cormoranii” nu au ajuns la o înțelegere cu Inter.

Conform celor de la TMW.com, Liverpool îl evaluează pe Curtis Jones la 40 de milioane de euro, sumă pe care Inter o consideră mult prea mare pentru mijlocașul de 25 ani. Cu toate acestea, echipa din Milano va încerca în continuare să negocieze pentru aducerea englezului, chiar dacă pe fir a intrat și Nottingham Forest, conform sursei menționate mai sus.

Curtis Jones este un jucător produs de academia „cormoranilor”, iar cifrele sale în tricoul lui Liverpool sunt: 228 de meciuri, 22 de goluri și 25 de assist-uri.

35 de milioane de euro este cota mijlocașului englez de 25 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.