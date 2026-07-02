Apostu are ca obiectiv promovarea Unirii în Liga 2, după două încercări ratate

Impresarul Bogdan Apostu a preluat conducerea clubului CSM Unirea Alba Iulia, înlocuindu-l pe președintele Mihai Dăscălescu, după al doilea sezon consecutiv în care echipa a jucat baraj de promovare în Liga 2 și a eșuat (1-0, 0-1, 2-4 d.l.d., în semifinala cu SCM Râmnicu Vâlcea / 0-2, în finala cu SC Popești-Leordeni).

Autoritățile locale din Alba Iulia, care ajută financiar clubul, au copiat modelul urmat de UTA Arad (locul 2 în play-out-ul Ligii 1, în sezonul trecut), Corvinul Hunedoara (promovată în Liga 1, după ce câștigat divizia secundă, în sezonul trecut) și Gloria Bistrița (menținere în Liga 2, după ce au ocupat poziția a 5-a în Grupa B din play-out-ul ediției trecute de campionat), care colaborează cu firma agentului FIFA.

Bogdan Apostu (44 de ani) a jucat ca atacant la echipele Corvinul Hunedoara, Oțelul Galați, UTA Arad, FC Farul, Bnei Sakhnin, Nyiregyhaza, Diosgyor, Inter Curtea de Argeș, Pandurii Tg. Jiu, Petrolul Ploiești, FCM Tg. Mureș, FCU Cluj și Olimpia Satu Mare. După ce s-a lăsat de fotbal a devenit agent de jucători și s-a implicat în managementul de club, cu postul de manager general la Academica Clinceni. Printre jucătorii și antrenorii care au fost sau sunt reprezentați de el se numără Mihai Pintilii, Horațiu Moldovan, Bogdan Onea, Laszlo Balint, Florin Maxim, Bogdan Chipirliu, Alexandru Benga, Mihai Velisar, Viorel Lică, Neluț Roșu, Ioan Hora, Gabriel Vașvari, Roger, Cătălin Hlistei sau Valentin Buhăcianu.

Pustai a preluat funcția de antrenor principal

În privința transferurilor, albaiulienii s-ar fi înțeles cu fotbaliștii Vlad Prejmerean (CSM Slatina), Mircea Donca (Olimpia Satu Mare), Rafael Tavares (Gloria Bistrița) și Gabriel Tonini (Gloria Bistrița).

De asemenea, Cristi Pustai l-a înlocuit pe banca tehnică pe Dragoș Militaru, urmând să fie ajutat de secunzii Valentin Avădanei și Florin Anton. Apostu și Pustai au mai reușit promovarea în Liga 2 alături de CS Gloria Bistrița, în sezonul 2023-2024.

"Am convenit să lucrez din nou cu Bogdan Apostu la proiectul de la Unirea Alba Iulia. Am semnat pe un an și am ca principal obiectiv promovarea. Apoi, se prelungește automat cu un an, dacă totul este în regulă. Un contract pe durata a doi ani, sau un an dacă nu promovez. Antecentele arată bine, mă refer aici la promovările cu Bistrița și Ceahlăul. Eu am jucat la Alba Iulia în perioada 1995-1998. Am fost însă adversarul echipei în ultimii ani și am văzut că sunt condiții bune. Din păcate, nu s-a reușit promovarea. Există o seriozitate în cadrul clubului. Cu toate că am zis că nu mai merg la Liga 3, dar acum sper să promovez echipa în eșalonul al doilea", a spus Pustai, pentru DigiSport.

Speră la o promovare la "masa verde"

Până la începerea noului sezon de Liga 3, clubul așteaptă răspunsul TAS, după ce a contestat modul în care s-a organizat play-off-ul de promovare în eșalonul secund.

"CSM Unirea Alba Iulia informează opinia publică faptul că a inițiat demersurile oficiale la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne, în legătură cu situația creată în urma deciziei Comisiei de Disciplină și Etică a FRF privind clubul CSL Ștefăneștii de Jos și efectele acesteia asupra turneului de promovare în Liga 2.

În cursul zilei de astăzi, directorul clubului, Mircea Radu Urcan, s-a deplasat la sediul Federației Române de Fotbal pentru discuții pe marginea acestei situații. Alături de acesta s-a aflat și viceprimarul municipiului Alba Iulia, Marius Filimon, demersul beneficiind de sprijinul Primăriei Municipiului Alba Iulia.

Prin cererea depusă la TAS, clubul solicită analizarea modului în care a fost organizat turneul pentru stabilirea celei de-a cincea echipe promovate din Liga 3 în Liga 2. CSM Unirea Alba Iulia consideră că are un interes sportiv direct și legitim, având în vedere participarea echipei în turneul de promovare și calificarea în finala acestuia. Prin acest demers, clubul urmărește clarificarea situației și respectarea principiilor de corectitudine și echitate sportivă.

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CSM Unirea Alba Iulia informează faptul că FRF a acordat clubului certificarea privind îndeplinirea condițiilor minime de participare în Campionatul Național Liga a 2-a, sezonul 2026-2027. Prin această certificare, clubul și-a îndeplinit obligațiile administrative necesare pentru acest nivel competițional.

Totodată, luăm act de decizia Comitetului Executiv al FRF de a amâna omologarea rezultatelor și clasamentului Ligii a 3-a până după data de 15 iulie, ca urmare a litigiului aflat pe rolul TAS, inițiat de CSM Unirea Alba Iulia", a fost comunicatul clubului.

Foto - CSM Unirea Alba Iulia (FB)