Cristi Chivu, din ce în ce mai aproape de transferul mult dorit!

După plecarea lui Denzel Dumfries la Real Madrid, campioana Italiei caută întăriri pentru banda dreaptă, iar Anan Khalaili a devenit una dintre principalele ținte, după cum Sport.ro v-a prezentat aici.

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Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, negocierile dintre Inter și Union Saint-Gilloise avansează într-un ritm bun, iar mutarea ar putea fi oficializată în perioada următoare.

„Discuțiile progresează bine între Inter și UnionSG pentru Anan Khalaili (născut în 2004)”, a scris Nicolo Schira pe platforma X.

Internaționalul israelian de 21 de ani evoluează la Union Saint-Gilloise, formație care l-a transferat recent și pe Darius Olaru. Khalaili a ajuns în Belgia în vara lui 2024, de la Maccabi Haifa.