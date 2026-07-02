Cristi Chivu, din ce în ce mai aproape de transferul mult dorit!

Cristi Chivu, din ce în ce mai aproape de transferul mult dorit! Serie A
SPORT.RO
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Cristi Chivu este tot mai aproape de unul dintre transferurile pe care și le dorește în această vară la Inter. 

TAGS:
Union Saint GilloiseInter Milanocristi chivuAnan Khalaili
Din articol

După plecarea lui Denzel Dumfries la Real Madrid, campioana Italiei caută întăriri pentru banda dreaptă, iar Anan Khalaili a devenit una dintre principalele ținte, după cum Sport.ro v-a prezentat aici.

Cristi Chivu, din ce în ce mai aproape de transferul mult dorit

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, negocierile dintre Inter și Union Saint-Gilloise avansează într-un ritm bun, iar mutarea ar putea fi oficializată în perioada următoare.

„Discuțiile progresează bine între Inter și UnionSG pentru Anan Khalaili (născut în 2004)”, a scris Nicolo Schira pe platforma X.

Internaționalul israelian de 21 de ani evoluează la Union Saint-Gilloise, formație care l-a transferat recent și pe Darius Olaru. Khalaili a ajuns în Belgia în vara lui 2024, de la Maccabi Haifa.

În sezonul trecut, fotbalistul a bifat 52 de meciuri în toate competițiile, a înscris șase goluri și a livrat șase pase decisive.

Belgienii cer în schimbul său aproximativ 25 de milioane de euro, cu două milioane peste cota sa de piață estimată de Transfermarkt.

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