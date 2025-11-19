Atmosfera incandescentă creată de cei 14.691 de spectatori prezenți la derby-ul cu campioana României are un preț pentru oficialii lui "U". Eșecul de pe teren, scor 0-2, a fost urmat de o sancțiune financiară, dictată din cauza comportamentului galeriei gazdă.



Torțe, fumigene și obiecte aruncate în teren



Federalii nu au trecut cu vederea arsenalul pirotehnic afișat de suporteri la duelul din etapa a 15-a. Clubul a fost găsit vinovat pentru introducerea în stadion a băuturilor alcoolice, dar mai ales pentru materialele explozive, incendiare și fumigene folosite în timpul jocului.



Nota de plată stabilită de Comisie este de 11.250 lei. Decizia a fost luată în baza articolelor regulamentare care pedepsesc acțiunile de tulburare a ordinii publice și aruncarea obiectelor spre suprafața de joc sau spre alți spectatori.



"Se sancţionează clubul AS FC Universitatea Cluj cu penalitate sportivă de 11.250 lei", se arată în hotărârea oficială a Comisiei.



Pentru U Cluj, seara de 1 noiembrie a fost una de uitat pe toate planurile. Pe lângă amenda primită acum, echipa a pierdut clar duelul cu roș-albaștrii, după "dubla" lui Darius Olaru (minutele 32 și 55). Ardelenii au evoluat în zece oameni încă din prima repriză, după eliminarea lui Alexandru Murgia.

