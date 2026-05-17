În momentul redactării acestui articol, Universitatea Craiova o conduce cu 2-0 pe ”U” Cluj, în urma golurilor marcate de David Matei (3') și Assad Al Hamlawi (9').
GALERIE FOTO "U" Cluj a cerut anularea golului Craiovei! Faza controversată care poate decide titlul în Superliga
Jucătorii lui ”U” Cluj au fost nemulțumiți.
Universitatea Craiova și-a dublat avantajul în urma reușitei lui Assad Al Hamlawi, care a scăpat singur cu Lefter, în urma unui duel cu Iulian Cristea.
Clujenii au cerut anularea reușitei atacantului oltenilor, dar arbitrul Marcel Bîrsan și VAR-ul nu le-au dat dreptate.
Echipele de start:
- Craiova (3-4-3): L. Popescu - Romanchuk, Rus, Screciu - Mora, Cicâldău, Anzor, Bancu (cpt.) - D. Matei, Al Hamlawi, Baiaram
Rezerve: Joao Goncalves - Mogoș, Fl. Ștefan, Badelj, Stevanovic, Teles, Al. Crețu, T. Băluță, Băsceanu, Nsimba, M. Rădulescu, Etim
Antrenor: Filipe Coelho
- ”U” Cluj (4-2-3-1): Lefter - Mikanovic, I. Cristea, Coubiș, Chipciu (cpt.) - Codrea, Bic- Stanojev, Nistor, O. Mendy - Lukic
Rezerve: Gertmonas, Coșa - Miguel Silva, G. Simion, Pall, Drammeh, El Sawy, Gheorghiță, Macalou, Postolachi, A. Trică
Antrenor: Cristiano Bergodi
