"Trimite in teren doi jucatori negri. Ups, am spus 'negri' Trebuia sa spun altceva!" Emil Gradinescu si comentariul sau care a ajuns in toata tara! Ce a putut sa spuna in direct dupa cazul Coltescu

Comentatorul Telekom Sport Emil Gradinescu a surprins in minutul 70 al meciului dintre Dinamo si Poli Iasi.

Remarca sa i-a facut atenti pe cei care urmareau meciul in direct. Pancu i-a introdus in teren pe Breeveld si Mensah, iar Gradinescu s-a exprimat in contextul scandalului urias declansat dupa PSG - Basaksehir marti seara.

"Pancu trimite in teren doi jucatori negri. Ups, am spus 'negri'. Cred ca trebuia sa spun altceva. De culoare, poate, dupa regulile absurde ale globalismului impus de UEFA si nu numai", a zis Gradinescu pe live.

Csaba Asztalos, presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, lasa de inteles ca Gradinescu risca dupa afirmatiile facute in direct.

"Vom vedea saptamana viitoare daca ne vom sesiza. Fiind vorba de o televiziune, poate sa o faca si CNA. Vom vedea daca se face o plangere sau daca ne vom sesiza. Nu cred ca se poate glumi cu asa ceva. Lumea a inceput sa glumeasca si se fac glume proaste. Comentatorii sunt formatori de opinie, trebuie sa fie atenti. Trebuie sa invatam din astfel de cazuri, nu sa le justificam cu alte incidente in care nu s-au luat masuri sau nu au existat plangeri", a spus Asztalos pentru gsp.ro.