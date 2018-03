Transformarea spectaculoasa a unei echipe din Liga I: salariile s-au dublat peste noapte, clubul se poate dezvolta mult in urmatoarea perioada

Jucatorii au salarii peste media din Liga I

Primul meci pe teren propriu in Liga I jucat aseara de Sepsi OSK inseamna intrarea oficiala a echipei intr-o noua era.

Clubul mic, nou-promovat, cu un singur obiectiv posibil, salvarea de la retrogradare, s-ar putea dezvolta mult in urmatoarea perioada.

Buget de salariu dublu



Sepsi OSK s-a transformat in pauza de iarna, si asta datorita investitiilor venite pe filiera maghiara. Clubul a marit bugetul de salarii, astfel incat in acest moment exista contracte chiar si de peste 8000 de euro pe luna, asemanatoare cu cele de la cluburile cu pretentii de titlu in Liga I.

Mai mult, exista o colaborare cu Academia Puskas, cea mai mare scoala de fotbal din Ungaria, si e de asteptat ca pe viitor cele doua parti sa faca schimburi de jucatori.

Omul din umbra asigura legatura cu Budapesta



Patronul Laszlo Dioszegy asigura doar o mica parte din stabilitatea financiara a clubului. In umbra sta un om de afaceri care are un cuvant mai greu de spus la club si care asigura legatura cu Budapesta.

Academia Puskas a fost construita de premierul Ungariei, Viktor Orban, in orasul sau natal, Felcsut, o localitate aflata la 45 de kilometri de Budapesta.

Sepsi e pe 6 in playout, loc de baraj pentru salvarea de la retrogradare. Etapa viitoare, echipa antrenata de Eugen Neagoe va juca cu Timisoara.