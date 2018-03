Perez a inceput curatenia de vara! 5 "GALACTICI" trecuti pe lista neagra: suma totala pe care o poate incasa Real

Florentino Perez pregateste o revolutie totala in vara.

Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV! Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie la ora 20.00, Israel - Romania in direct la Pro TV!

Real Madrid are un sezon extrem de slab. "Galacticii" au ratat toate obiectivele pe plan intern, iar singura salvare poate veni doar din UEFA Champions League.

Florentino Perez vrea sa renunte la cinci jucatori in vara si are in plan sa-l aduca pe Neymar. Potrivit presei spaniole, Bale, Isco, Benzema, Cebalios si Navas au fost trecuti pe lista de transferuri. Pentru doritori, Bale costa 90 de milioane de euro, Isco e cotat la 80, Benzema ar costa 60, Cebalios 30, iar pentru Navas se cer 20 de milioane de euro.

Jurnalistii spanioli au scris si ca Benzema, Bale si Isco ar putea forma un "pachet" oferit PSG-ului pentru a fi redus pretul lui Neymar.