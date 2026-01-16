OFICIAL Fotbalistul israelian a semnat în sfârșit contractul! Când debutează în Superligă

Fotbalistul israelian a semnat în sfârșit contractul! Când debutează în Superligă
Mutările pe piața transferurilor continuă.

Unirea Slobozia a anunțat transferul israelianului cu cetățenie română Guy Dahan.

Fost internațional de juniori al Israelului, fotbalistul evoluează pe postul de atacant.

Guy Dahan, la Unirea Slobozia

”Bine ai venit, Guy Dahan! 👋

Atacantul israelian, în vârstă de 25 de ani, se alătură echipei noastre, din postura de jucător liber de contract după despărțirea de Zimbru Chișinău.

Guy Dahan a marcat șase goluri și a oferit un assist, în cele 10 meciuri din campionat, plus câte un gol în două prezențe în preliminariile Conference League, respectiv într-un meci jucat în Cupa Moldovei. 🙌

Clubul nostru îi urează bun venit și mult succes! 🟡🔵”, a postat astăzi Unirea Slobozia.

A fost antrenat de Miroslav Klose

În CV-ul vârfului în vârstă de 25 de ani se regăsește inclusiv un club din Bundesliga Austriei, SCR Altach, unde Dahan a fost antrenat în sezonul 2022-2023 de celebrul Miroslav Klose, golgheterul all-time al naționalei Germaniei (71 de goluri) și al Campionatului Mondial de fotbal (16 goluri la turneele finale), acum antrenor la FC Nurnberg.

La Slobozia a ajuns zilele trecute și un alt fotbalist din campionatul Moldovei, mijlocașul Teodor Lungu de la Petrocub Hîncești.

Unirea joacă primul meci oficial al anului mâine, sâmbătă, de la ora 13:00, acasă cu UTA Arad în Superligă.

