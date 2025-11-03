”Farul o învinge pe FCSB și este lider solitar în play-off, după pasul greșit făcut de „U” Cluj”, titrează site-ul oficial al FRF după victoria la limită a echipei lui Gheorghe Hagi, scor 1-0.

A fost al doilea succes al constănțenilor în fața celor de la FCSB în acest sezon, după cel din sezonul regular, scor 3-0, tot pe propriul teren.



Clasamentul din play-off-ul Ligii de Tineret



1. Farul 23 p.

2. U Cluj 21 p.

3. Rapid 17 p.

4. FK Csikszereda 15 p.

5. FCSB 15 p.

6. FC Bacău 12 p.

7. FC Argeș 11 p.

8. UTA Arad 11 p.

Farul - FCSB 4-3 în Liga Elitelor, cu golul victoriei în minutul 90+2



În Liga Elitelor Under 17, Farul s-a impus tot la limită în fața aceleiași FCSB, scor 4-3.

Au înscris: Darius Tripon 3, Alexandru Telehoi 51, Cosmin Mihai 56, Andrei Filea 90+2, respectiv Robert Preda 38 - din penalty, Alin Crihană 49, Robert Pricop 78.

Farul este lider și în Liga Elitelor U17, cu 21 de puncte în play-off.

