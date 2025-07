Finanțatorul oltenilor a confirmat transferurile lui Oleksandr Romanchuk, Assad Al-Hamalawi și Darius Fălcușan.

Mihai Rotaru: ”Campania din vara asta ne costă minimum 4 milioane de euro!”

Rotaru a dezvăluit că alte două mutări urmează să fie oficializat la Universitatea Craiova.

Conducătorul clubului susține că întreaga campanie de achiziții din această vară va costa nu mai puțin de 4 milioane de euro.

”Am făcut un calcul, campania din vara asta ne costă minimum 4 milioane de euro. Cu tot ce înseamnă sume de transfer, bani la semnătură și comisioane pentru agenți. Ne așteptam să ajungem undeva spre suma aceasta. Suntem în discuții foarte avansate cu încă doi jucători. Nu vă spun pozițiile, dar sunt doi. Sperăm să închidem miercuri măcar cu unul dintre ei.

Noi am avut pe fiecare poziție 9-10 candidați. Cei pe care i-am adus sunt din primele două variante. Deci am cam adus ce am vrut. Mirel e pion activ. Toată campania a fost făcută de Mirel cu Mario (n.r. - Felgueiras, directorul sportiv). Ei și-au stabilit țintele. Dar e greu să duci jucători valoroși în România în acest mercato. Dacă un jucător costă, el deja are o cotă.

Nu se cer bani dacă nu are cotă. Ei speră să găsească ceva în vestul Europei. Apoi se uită la Turcia și Zona Golfului, China, unde sunt salarii foarte mari. Sau unde există poarta spre performanță mult mai mare, dacă au oferte din Italia, Spania, Germania.

Am fost aproape de un jucător, ne-am înțeles cu clubul, dar a preferat Zweite Bundesliga în locul campionatului românesc. Nu e vorba de bani. Se uită dacă discutăm de Golf sau China, dar cei tineri se uită către vestul Europei”, a spus Mihai Rotaru, conform GSP.