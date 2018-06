Transferul urgent cerut de Dica! Antrenorul vrea un golgheter, dupa ce a anuntat: "Alibec nu va fi reprimit"

Dica a anuntat ca Alibec nu va mai fi primit in lotul echipei daca nu isi gaseste alta formatie in aceasta vara (DETALII AICI)

Nicolae Dica vrea neaparat un atacant nou in aceasta vara. El nu este dispus sa il reprimeasca pe Denis Alibec in lot, dupa ce atacantul a dat vina pe el pentru sezonul extrem de slab. Antrenorul a recunoscut ca vrea un "numar 9 veritabil".

In conditiile in care Alibec va disparea de la FCSB, singurul atacant de meserie din lot va fi Gnohere, varf care, la randul sau, este si el dorit in strainatate.

"Da, este nevoie de un atacant, de un numar 9 veritabil", a spus Dica la Digi.

Un singur gol a marcat Alibec in sezonul recent incheiat al Ligii I, intr-un meci cu Gaz Metan.

De 15 ori a punctat Gnohere in 31 de aparitii in acest sezon al Ligii I.