BREAKING NEWS | AMFB a dat verdictul in cazul contestatiei facute de Talpan! Ce se intampla in razboiul CSA Steaua - Academia Rapid

CSA Steaua a pierdut pe teren Play Off-ul cu Academia Rapid, dar a contestat disputarea acestuia la comisii.

Stelistii, in frunte cu juristul Florin Talpan, au reclamat ilegalitati in disputarea Play Off-ului pentru promovarea din liga a patra in liga a treia. Acestia au depus la comisiile AMFB mai multe contestatii, acuzand faptul ca mai multi jucatori ai Rapidului nu au drept de joc, ei fiind legitimati prin intermediul unei alte societati.

Astazi, Comisia de Disciplina a AMFB a analizat contestatiile lui Florin Talpan si, dupa o sedinta, le-a respins!



Florin Talpan se poate adresa unei comisii de recurs!