Dica nu mai vrea sa auda de Alibec: "Nu va mai fi in lot daca ramane". Momentul peste care antrenorul nu poate trece

Nicolae Dica spune ca nu il va mai primi pe Denis Alibec in lotul FCSB-ului nici daca atacantul nu-si gaseste echipa!

Dica nu mai vrea sa auda de Denis Alibec. Antrenorul este in continuare suparat pe atacantul in care isi punea mari sperante la inceputul sezonului. Dica a anuntat ca Alibec nu va mai fi reprimit in lotul echipei sale.

"Alibec va pleca daca va avea o oferta. Am discutat cu Lovin, si-a dat seama ca a gresit cand a facut acele declaratii. Alibec nu va mai fi in lot daca ramane. S-a scris ca mi-ar fi transmis ca sunt o puscarie de antrenor. Daca imi spunea asa ceva nu ma suparam. El a venit si mi-a zis ca din cauza mea nu reuseste sa marcheze. In acel moment i-am transmis ca nu va mai juca, inaintea ultimelor doua meciuri. El a trebuit sa se adapteze la Steaua. E o diferenta intre ce joaca Steaua si intre ce juca Astra cu domnul Sumudica. Daca el a spus ca nu poate marca din cauza mea, inseamna ca nu putem sa mai lucram impreuna", a spus Dica la Digi.

Un singur gol a marcat Alibec in Liga I in sezonul recent incheiat.