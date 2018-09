Transferul facut de Gigi Becali care a cucerit pe toata lumea: "Nici eu, nici Dica nu am crezut in el!"

Mihai Stoica este convins ca Becali plateste prea mult pentru jucatori din Romania.

Managerul sportiv al celor de la FCSB, Mihai Stoica, a dezvaluit ca a fost impotriva aducerii lui Olimpiu Morutan la echipa! Nici pretul platit, 700.000 de euro, nu este considerat ca fiind corect de catre Stoica.

”Nici eu, nici Dica nu am crezut ca ne poate ajuta! Gigi a fost cel care a insistat cu Morutan. Eu cred ca pentru niciun jucator din Romania nu se poate plati o suma peste 500.000 de euro. Si de aceea au fost discutii peste discutii. Eu cred ca Gigi a platit sume mult prea mari pentru achizitii" a declarat Mihai Stoica la Digi Sport.

FCSB joaca duminica in derby-ul cu CFR Cluj, pe terenul campioanei. Morutan poate fi o solutie importanta pentru Dica dupa ce a revenit in lot la partida cu FC Botosani si nu a jucat la echipa nationala de tineret in partida cu Bosnia, fiind astfel odihnit pentru duelul cu CFR.