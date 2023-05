Titlul pierdut în fața Farului Constanța l-a convins pe Gigi Becali. Vrea să investească serios pentru a construi o echipă puternică la FCSB, care să câștige campionatul la pas în sezonul următor.

Transferul de titlu pus la cale de Gigi Becali

Patronul FCSB a anunțat deja ce jucători vor părăsi vicecampioana României și pune deja la cale lista de transferuri. Din informațiile PRO TV, Damjan Djokovic (33 de ani), fostul mijlocaș de la CFR Cluj, este unul dintre fotbaliștii doriți de Gigi Becali.

Croatul a plecat de la CFR Cluj în 2021, la Rizespor, pentru 400.000 de euro. A mai jucat la Adana Demirspor, iar acum este sub comanda lui Marius Șumudică la Al-Raed.

Contractul său va expira la finalul acestui sezon, astfel că FCSB ar putea profita de situația sa contractuală. Recent, Gigi Becali a spus că și-ar dori să transfere și un mijlocaș în această vară.

„Cu siguranță că așa la supărare zic, dar nu știu hotărârea pe care o voi lua. Dar am și al doilea gând, care cred că al doilea va fi. Doi fundași centrali, un mijlocaș, un dirijor.

Ai văzut fără Deac CFR ce a fost. Un dirijor care la 2-0 să dirijeze echipa și să dea și al 3-lea gol. Nu bufa, bufa de frică”, a spus Becali, în cursul zilei de luni.

VIDEO - Damjan Djokovic, dorit de Gigi Becali la FCSB

Patru titluri și o Supercupă are în palmares Damjan Djokovic, toate cucerite în România, cu CFR Cluj. A mai evoluat pentru Spartak Trnava, Monza, Cesena, Bologna, Livorno, GFC Ajaccio, Greuther Furth, Spezia și HNK Rijeka.

Djokovic a ajuns în România în septembrie 2017 și a fost una dintre piese importante din echipa ”construită” de Dan Petrescu la CFR Cluj.

În prezent, site-urile de specialitate îl evaluează pe Djokovic la 250.000 de euro.

Șase jucători de la FCSB, dați afară azi! Anunțul lui Gigi Becali

La doar două zile după eșecul cu Farul, scor 2-3, în urma căruia titlul a mers la Constanța, Gigi Becali a anunțat că FCSB s-a despărțit de cinci jucători.

Este vorba despre Joonas Tamm, Deian Sorescu, Iulian Cristea, Billel Omrani, Boban Nikolov și Valentin Crețu. Cei șase își încheie contractele la finalul acestui sezon și nu vor prelungi.

Deian Sorescu se va întoarce la Rakow. Gigi Becali spune că l-ar fi păstrat pe fundașul dreapta doar dacă polonezii ar fi acceptat să prelungească împrumutul.

"Tamm, la revedere, am încheiat cu el. Am încheiat cu Tamm, cu Cristea, Omrani, Boban Nikolov, Crețu. Cu Oaidă nu, vreau ceva bani pe el, 100.000 sau 200.000. Am încheiat contractul cu ei”, a spus Becali.