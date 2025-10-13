EXCLUSIV Vom avea încă un român în Serie A: „Au rămas plăcut surprinși!”

Ionut Stoica
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fotbalul românesc ar putea avea în curând un nou reprezentant în Serie A! 

George Albert Purcărea, un tânăr mijlocaș de doar 15 ani, format la Milan Academy Craiova, a impresionat oficialii celor de la Cremonese în urma unui trial organizat în Italia.

Albert, născut pe 2 aprilie 2010, are 1,84 metri și 74 de kilograme și evoluează ca mijlocaș central sau închizător.

Crescut sub comanda antrenorului Cătălin Girleșteanu, fotbalistul originar din Dolj a fost invitat în Italia prin intermediul unei selecții FIFA, realizată de directorul sportiv al celor de la Cremonese, Paolo Porcari.

Se pare că drumul străbătut nu a fost în zadar, întrucât puștiul i-a impresioant pe italieni din primele momente.

Vom avea încă un român în Serie A: „Au rămas plăcut surprinși!”

„Am fost invitați de clubul Cremonese, iar după ce am ajuns acolo, am fost preluați de directorul centrului de copii și juniori, Stefano Pasquinelli.

Albert a trecut vizita medicală fără probleme și s-a remarcat din prima zi. Cei de acolo au spus că nu au mai văzut un copil care să se adapteze atât de repede.

De obicei durează câteva săptămâni, dar el a fost peste nivelul lor încă din primele antrenamente. Au rămas plăcut surprinși”, a declarat Jan Nicola, managerul Milan Academy Craiova, pentru Sport.ro.

Cremonese ocupă locul 10 în Serie A după 6 etape, cu 9 puncte (două victorii, trei remize și o înfrângere). Dacă lucrurile merg conform planului, Purcărea va reveni în primăvara anului viitor în Italia pentru a semna oficial cu echipa din Cremona.

Ce este Milan Academy Craiova

Deschisă în 2017, Milan Academy Craiova este prima bază oficială a clubului AC Milan în România. Academia oferă un program complet de dezvoltare sportivă și personală pentru tineri între 5 și 20 de ani, după filosofia celebrului club italian.

Antrenamentele sunt supervizate de tehnicieni italieni, iar printre cei formați aici se numără și Răzvan Bălașa, fost jucător al celor de la Cremonese.

România continuă să aibă legături puternice cu fotbalul italian. Printre „tricolorii” care evoluează în Serie A putem reaminti nume precum Nicolae Stanciu (Genoa), Răzvan Sava (Udinese), Marius Marin (Pisa), Rareș Ilie (Empoli) sau Mihai Popa (Torino).

