George Albert Purcărea, un tânăr mijlocaș de doar 15 ani, format la Milan Academy Craiova, a impresionat oficialii celor de la Cremonese în urma unui trial organizat în Italia.

Albert, născut pe 2 aprilie 2010, are 1,84 metri și 74 de kilograme și evoluează ca mijlocaș central sau închizător.

Crescut sub comanda antrenorului Cătălin Girleșteanu, fotbalistul originar din Dolj a fost invitat în Italia prin intermediul unei selecții FIFA, realizată de directorul sportiv al celor de la Cremonese, Paolo Porcari.

Se pare că drumul străbătut nu a fost în zadar, întrucât puștiul i-a impresioant pe italieni din primele momente.

Vom avea încă un român în Serie A: „Au rămas plăcut surprinși!”

„Am fost invitați de clubul Cremonese, iar după ce am ajuns acolo, am fost preluați de directorul centrului de copii și juniori, Stefano Pasquinelli.

Albert a trecut vizita medicală fără probleme și s-a remarcat din prima zi. Cei de acolo au spus că nu au mai văzut un copil care să se adapteze atât de repede.

De obicei durează câteva săptămâni, dar el a fost peste nivelul lor încă din primele antrenamente. Au rămas plăcut surprinși”, a declarat Jan Nicola, managerul Milan Academy Craiova, pentru Sport.ro.

