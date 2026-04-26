Transfer de titlu! Numele uriaș pe care vrea să îl aducă „U” Cluj

Ionut Stoica
Universitatea Cluj joacă tare nu doar pe teren, ci și în culise.

După eșecul din derby-ul cu CFR Cluj, scor 0-1, ardelenii pregătesc o mutare importantă la nivel de conducere. 

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, clubul este foarte aproape să bată palma cu italianul Riccardo Guffanti pentru funcția de șef al departamentului de scouting.

„U” Cluj vrea să îl aducă pe Riccardo Guffanti

Guffanti este unul dintre cei mai respectați scouteri din Europa, cu o experiență de peste patru decenii.

A lucrat la cluburi importante precum Udinese și Cagliari, unde a fost responsabil pentru descoperirea și dezvoltarea mai multor jucători de top.

Printre numele asociate cu munca sa se află Alexis Sanchez sau internaționali italieni precum Raoul Bellanova și Gianluigi Vicario

Prezent la Cluj pentru derby, Guffanti a avut deja discuții cu oficialii clubului, iar negocierile sunt într-un stadiu avansat.

„Fostul șef al departamentului de scouting de la Cagliari, Riccardo #Guffanti, este la un pas să se alăture echipei #UCluj în funcția de șef al departamentului de scouting. O întâlnire foarte pozitivă ieri la Cluj, unde Guffanti a fost pe stadion pentru a urmări meciul dintre Cluj și FC Universitatea Cluj”, a scris italianul pe Twitter.

La momentul redactării acestui articol, „U” Cluj ocupă primul loc în play-off cu 39 de puncte, la egalitate cu CSU Craiova, care are însă un meci în minus.

Pentru „studenți” urmează un duel cu FC Argeș. Cele două formații se vor duela sâmbătă, 2 mai, LIVE TEXT pe Sport.ro.

