Transfer de titlu! Numele uriaș pe care vrea să îl aducă „U” Cluj

După eșecul din derby-ul cu CFR Cluj, scor 0-1, ardelenii pregătesc o mutare importantă la nivel de conducere.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, clubul este foarte aproape să bată palma cu italianul Riccardo Guffanti pentru funcția de șef al departamentului de scouting.

Guffanti este unul dintre cei mai respectați scouteri din Europa, cu o experiență de peste patru decenii.

A lucrat la cluburi importante precum Udinese și Cagliari, unde a fost responsabil pentru descoperirea și dezvoltarea mai multor jucători de top.

Printre numele asociate cu munca sa se află Alexis Sanchez sau internaționali italieni precum Raoul Bellanova și Gianluigi Vicario.