Următoarea etapă din Serie A va aduce în prim-plan meciul dintre Inter și Genoa. La doar trei zile distanță, cele două formații se vor întâlni din nou, în Coppa Italia, iar duelul va putea fi urmărit în exclusivitate pe VOYO.

Răzvan Raț îi pune gând rău lui Chivu înainte de „dubla” Inter - Genoa

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În matinalul de miercuri, 25 noiembrie, Cristi Pintea i-a avut în platou pe Robert Niță și Răzvan Raț.

Înainte de meciul cu echipa patronată de Dan Șucu, Inter a remizat cu Atalanta, scor 4-4. Răzvan Raț a mărturisit că a urmărit revenirea formației din Bergamo, iar acel duel, la cât de spectaculos a fost, l-a consumat mult pe Cristi Chivu.

„Meciurile sunt... Noi venim după ce am pierdut un singur meci din ultimele 5, cel cu AC Milan. Din punctul meu de vedere, a fost nedrept, am făcut cadouri cu Milan. Dacă nu era așa, nu cred că pierdeam. Am câștigat la Sassuolo ultimul meci.

Inter a făcut un meci fabulos cu Atalanta. Nu e neapărat de goluri... Dacă ești Chivu, faci infarct de 2-3 ori. Au avut de trei ori diferență de trei goluri. Era 4-2 în minutul 75 și părea că e în regulă. Ei nu au fost în situația de a lua două goluri și să revină. Culmea, la 4-4, Inter putea să piardă meciul”, a declarat Răzvan Raț.