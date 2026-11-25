Următoarea etapă din Serie A va aduce în prim-plan meciul dintre Inter și Genoa. La doar trei zile distanță, cele două formații se vor întâlni din nou, în Coppa Italia, iar duelul va putea fi urmărit în exclusivitate pe VOYO.
Răzvan Raț îi pune gând rău lui Chivu înainte de „dubla” Inter - Genoa
Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În matinalul de miercuri, 25 noiembrie, Cristi Pintea i-a avut în platou pe Robert Niță și Răzvan Raț.
Înainte de meciul cu echipa patronată de Dan Șucu, Inter a remizat cu Atalanta, scor 4-4. Răzvan Raț a mărturisit că a urmărit revenirea formației din Bergamo, iar acel duel, la cât de spectaculos a fost, l-a consumat mult pe Cristi Chivu.
„Meciurile sunt... Noi venim după ce am pierdut un singur meci din ultimele 5, cel cu AC Milan. Din punctul meu de vedere, a fost nedrept, am făcut cadouri cu Milan. Dacă nu era așa, nu cred că pierdeam. Am câștigat la Sassuolo ultimul meci.
Inter a făcut un meci fabulos cu Atalanta. Nu e neapărat de goluri... Dacă ești Chivu, faci infarct de 2-3 ori. Au avut de trei ori diferență de trei goluri. Era 4-2 în minutul 75 și părea că e în regulă. Ei nu au fost în situația de a lua două goluri și să revină. Culmea, la 4-4, Inter putea să piardă meciul”, a declarat Răzvan Raț.
Genoa merge să câștige la Milano
Deși Inter este favorită, Răzvan Raț a expus că misiunea nerrazzurilor nu va fi deloc ușoară, în condițiile în care Genoa speră să ajungă cât mai departe în Coppa Italia.
Totuși, oficialul „Grifonilor” e conștient că presiunea este una imensă pe fostul său coleg, astfel că Cristi Chivu se va folosi de toate armele pentru a ieși învingător în ambele partide.
„Meciul cu Inter... E clar, adversara e favorită pe hârtie. Deși, am mai spus-o, mi se pare cel mai bun lot, cel mai echilibrat. Mi se păreau foarte îndreptățiți să creadă că vor câștiga campionatul. Uite că lucrurile s-au schimbat, așa cum a fost și la noi. Aveam în etapa 6 doar un punct, iar apoi a venit o serie de 5 meciuri în care am făcut 12 puncte. Chiar vorbeam cu De Rossi, spuneam că fotbalul îți oferă foarte multe surprize.
Pe 1 decembrie vedeți Inter cu Genoa pe Voyo. Acum nu mai merge cu piratarea! E foarte interesant că joci cu aceeași echipa la distanță de 3 zile. Cred că se întâmplă foarte rar! Depinde foarte mult ce se întâmplă în primul meci.
Cupa e importantă pentru Genoa, e important pentru noi să fim angrenați în două competiții. Poate nu ne gândim că vom câștiga Cupa, dar este o șansă pe care nu poți să o dai deoparte. Ne interesează Cupa! Nu o să fie deloc ușor pentru Inter. Presiunea este mare pe Cristi Chivu, pe echipă în general! Ești condamnat să câștigi! Cristi Chivu a câștigat Cupa și Serie A în primul sezon, e ceva fabulos!”, a mai spus fostul internațional, la VOYO SPORT LIVE.
- Inter - Genoa, din Coppa Italia, va fi difuzată marți, 1 decembrie, de la ora 22:00 pe VOYO