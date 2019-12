Totul pentru FCSB! Fotbalistul ros-albastrilor care a fost lovit de o drama va fi in teren cu Craiova: "Avem nevoie de el!" Anuntul facut de Becali in direct

Gigi Becali a dat de inteles la Ora Exacta in Sport ca Soiledis va fi in teren la meciul cu Craiova.

Soiledis a marcat primul sau gol dupa aproape 5 ani in partida de la Viitorul. Fotbalistul i-a dedicat golul tatalui sau care se lupta cu o boala severa, dar in urmatoarea dimineata a primit o veste trista. Tatal sau a pierdut lupta cu boala si a decedat.

FCSB va juca cu Craiova duminica, iar Soiledis este anuntat titular de Gigi Becali. Fotbalistul va merge in Grecia sa isi ingroape tatal, apoi va reveni la Bucuresti pentru duelul de foc cu echipa din Banie.

"M-a intrebat: ii dati drumul la 8 sa faca ce vrea, sa stea cat vrea. E viata omului! Vintila i-a spus sa stea cat vrea, sa plece imediat. I-a zis Vintila ca are nevoie de el cu Craiova. Nu poti sa stai la mana lui Pantiru. El are o toana si se uita cum alearga ceilalti pe langa el. Tatal lui Soiledis suferea de mult timp, n-a fost o surpriza. E suferinta, dar nu asa mare cand stii, te astepti. S-a dus o zi si miercuri se intoarce, avem nevoie de el la meciul cu Craiova. N-avem pe stanga, acolo. Nu ne mai punem baza in cel mai mare fundas stanga din Europa. Pantiru e! A venit la plimbare pe bulevard", a spus Gigi Becali la PRO X.

Soiledis (28 de ani) a venit in vara de la Botosani. Fundasul de 1.81 inaltime este un jucator important in angrenajul echipei lui Vintila, care l-a folosit mai mult pe postul de fundas central, desi grecul este la baza fundas stanga.