A spus despre el ca e cel mai bun din Europa, dar l-a scos la pauza! L-a suparat Pantiru pe Gigi Becali?

Ionut Pantiru a fost inlocuit cu Lucian Cristea.

Gigi Becali declara in urma cu doar o luna ca Pantiru este noul lui pariu si ca este cel mai bun fundas stanga din Europa, la ora actuala. Patronul lui FCSB spunea, de asemenea, ca jucatorul va pleca pe cel putin 20 de milioane de euro.

Se pare ca lucrurile s-au schimbat, iar Pantiru nu mai este in gratiile lui Gigi Becali. La pauza meciului de la Ovidiu, contra Viitorului, acesta a fost schimbat cu Lucian Cristea, iar Soiledis a trecut in banda stanga.

Ionut Pantiru, in varsta de 23 de ani, a fost adus in vara de la Poli Iasi, pentru 200.000 de euro si a fost integralist in ultimele 15 meciuri in care a prins lotul pentru FCSB.