Era unul dintre patronii care se luptau cu Gigi Becali, Paszkany si Borcea, acum a INTINERIT! Nici macar fanii fostei echipe nu-l mai recunosc! Iti dai seama cine e in poza?

Ani la rand a visat la titlu, insa a trebuit sa se multumeasca doar cu prezente in Cupa UEFA.

Afacerile sale au luat-o in jos odata cu criza economica, apoi interesul pentru fotbal a cazut in planul al doilea. Fostul patron al lui FC Brasov, Ioan Neculaie, isi traieste acum a doua tinerete. Omul de afaceri a iesit din inchisoare acum un an si jumatate, dupa 6 luni petrecute dupa gratii pentru incalcarea regimului armelor si munitiilor. Neculaie si-a luat un Mercedes G, in valoare de 150 000 de euro, si sta departe de probleme si de fotbal.

Neculaie, 62 de ani, a mers des la estetician in ultimele luni. In urma interventiilor, a ajuns de nerecunoscut!

Cum arata acum Neculaie:

Cum arata Neculaie in urma cu doi ani:

Sursa foto: fanatik.ro

FULLSCREEN Galerie Foto

/