Torje, RAFUIALA cu fanii oltenilor: "Sunt unii care n-au voie sa ridice mai mult de 2 decibeli langa neveste!"

Craiova 1-0 Dinamo / Gabi Torje a avut probleme cu fanii oltenilor pe toata durata partidei.

Torje spune ca iubirea lui pentru Dinamo e neconditionata si nu regreta ca a revenit in tara, desi avea alte asteptari.

"Un meci foarte disputat, oricine ar fi putut sa castige. Ei au dominat in prima repriza, dar in repriza a doua nu au ajuns la noi in careu. Au marcat pe o mica eroare a noastra.

Era cel mai important sa castigam azi, atat timp cat era singura sansa pentru Europa. Mergem mai departe, viata de sportiv iti ofere foarte multe, suisuri, coborasuri, etc. Trebuie sa jucam acest playout, nu e rusinos, suntem intr-o liga puternica, nu e rusinos.

Trebuie sa onoram fiecare antrenament, fiecare joc, chiar daca acest loc nu ne onoreaza. Gazonul a stirbit putin spectacolul care putea fi. Dar e un stadion minunat, gazonul a lasat de dorit.

Cand te iubeste cineva foarte mult, ceilalti te urasc. Pe mine ma iubesc dinamovistii, altii ma injura. Multii scapa de langa neveste de unde nu au voie sa ridice mai mult de 2 decibeli, apoi beau 2-3 beri si se apuca sa injure pe stadion.

Cand iubesti pe cineva, poti sa traiesti oriunde. Si in cort si in palat. Chiar daca eram in playoff si in semifinalele Cupei, si chiar daca nu suntem, sentimentele mele raman la fel pentru Dinamo.

Vom vedea in vara ce se intampla", a spus Torje.

"Un sezon greu pentru ce inseamna suflarea dinamovista, azi am peirdut si ultima sansa de a merge in cupele europene, trebuie sa mergem inainte.

Asta e viata, mergem inainte, ne gandim ca suntem sanatosi, e cel mai important, avem familiile sanatoase, ne pare rau pentru suporteri pentru ca ei te iubesc neconditionat, sufera mult.

Nu m-am gandit ca se poate ajunge aici, dar viata iti rezerva multe surprize mari ne doream sa fim in play-off, toti adversarii din play-off s-au temut de noi si au facut tot posibilul sa nu fie acolo.

Nu are rost sa vorbim despre play-off sau despre cupa, trebuie sa pregatim meciurile care au mai ramas

Sa terminam playoutul pe 7, sa fim prima echipa de acolo din partea a doua a clasamentului, sa ne respectam blazonul.

Daca mi-ar fi zis cineva ca suntem eliminati diun cupa si in play-out, as fi venit la Dinamo.

E vina noastra a jucatorilor, noi suntem cei care gestionam fiecare meci si il castigam, toata lumea are mica parte de vina. Partea de vina cea mai mare e a jucatorilor", a mai spus Torje.