Echipa FC Bihor a învins joi, pe teren propriu, scor 3-2, formaţia Sepsi Sf. Gheorghe, în etapa a şasea din play-off-ul ligii secunde.

Albert Stahl a deschis scorul pentru orădeni, în minutul 16, iar după cinci minute Dragoş tescan a majorat avantajul gazdelor, marcând cu un şut din careu. Oaspeţii au revenit în repriza a doua. Mai întâi Haruţ a transformat un penalti, în minutul 56, pentrui ca Nacho Herras să egaleze în minutul 86. Erik Lincar, antrenorul gazdelor, a fost eliminat de arbitrul Horaţiu Feşnic şi meciul se îndrepta spre un rezultat de egalitate. Însă în minutul 90+3 Bogdan Vătăjelu a înscris golul victoriei pentru orădeni şi FC Bihor – Sepsi s-a încheiat 3-2.

În clasament conduce Corvinul, cu 62 de puncte, urmată de Sepsi, cu 57, Voluntari, cu 52, CSA Steaua – 45 de puncte. FC Bihor e a cincea, cu 45 de puncte.

