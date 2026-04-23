De asta e număr unu mondial. Iga Swiatek, reacție de mare campioană după ce a ratat semifinalele US Open

Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek, numărul 4 mondial, a reuşit joi o calificare facilă în turul al treilea al turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 8.235.540 de dolari.

Iga Swiatek, victorie fără drept de apel la Madrid

Swiatek a trecut de ucraineanca Daria Snigur, numărul 98 mondial, cu 6-1, 6-2, transmite AFP.

Iga Swiatek, fost lider mondial, care a fost calificată direct în runda a doua, s-a impus după 61 de minute de joc.

Câştigătoarea ediţiei din 2024 a turneului va juca în turul al treilea cu învingătoarea duelului dintre americancele Ann Li (34 WTA) şi Alycia Parks (84 WTA).

După eliminarea sa rapidă la turneul WTA 1.000 de la Miami, poloneza cu şase titluri de Mare Şlem în palmares a renunţat la antrenorul Wim Fissette, care o pregătea de un an şi jumătate.

Swiatek colaborează acum cu catalanul Francisco Roig (58 de ani), fost antrenor al lui Rafael Nadal.

Rezultate consemnate joi în turul al doilea al turneului WTA 1.000 de la Madrid:

Jaqueline Cristian (România/N.29) - Iulia Starodubţeva (Ucraina) 3-6, 7-6 (7/5), 6-4

Belinda Bencic (Elveţia/N.11) - Petra Marcinko (Croaţia) 6-4, 6-2

Anna Bondar (Ungaria) - Elina Svitolina (Ucraina/N.7) 6-3, 6-4

Iga Swiatek (Polonia/N.4) - Daria Snigur (Ucraina) 6-1, 6-2

Dalma Galfi (Ungaria) - Anna Kalinskaia (Rusia/N.22) 6-3, 6-3

Laura Samsonova (Cehia) - Wang Xinyu (China/N.28) 2-6, 6-3, 6-0

Diana Şnaider (Rusia/N.18) - Jessica Bouzas Maneiro (Spania) 3-6, 7-5, 6-1

Agerpres