Mijlocaşul român Marius Corbu a ajutat-o pe Ferencvaros să se califice în finala Cupei Ungariei la fotbal, în victoria în faţa rivalei ETO Gyor, cu 3-2 la loviturile de departajare, miercuri seara, într-o semifinală în care scorul a fost egal, 2-2, atât la finalul celor 90 de minute regulamentare, cât şi după prelungiri.

Ferencvaros, cu Marius Corbu marcator, a eliminat-o pe Gyor, la care au jucat Ștefan Vlădoiu și Claudiu Bumba, marcator și el, în timp ce Deian Boldor și Paul Anton au lipsit

Corbu, introdus în minutul 106, a fost ultimul dintre cei trei jucători ai gazdelor care au transformat la loviturile de departajare, după Zsombor Gruber şi Toon Raemaekers, în timp ce Mohammed Abu Fani şi Lenny Joseph au ratat.

Pentru oaspeţi au înscris din punctul cu var Miljan Krpic şi Daniel Stefulj, iar Milan Vitalis, Nadir Benbouali şi Zljko Gavric au ratat.

În timpul regulamentar, Franko Kovacevic (4) şi Jonathan Levi (45+4) au marcat pentru Fradi, iar Mark Csinger (40) şi românul Claudiu Bumba (45+1) au înscris pentru Gyor.

La Gyor, fundaşul român Ştefan Vlădoiu a jucat 97 de minute, primind un cartonaş galben (50), iar Bumba a evoluat 76 de minute.

De la oaspeţi au lipsit doi români, fundaşul Deian Boldor şi mijlocaşul Paul Anton.

Cele două echipe s-au înfruntat şi duminică, în campionat, iar Gyor a câştigat cu 1-0 pe teren propriu, fiind lider după 30 de etape cu 62 de puncte, trei mai mult decât Ferencvaros.