VIDEO EXCLUSIV A aflat de convocarea lui Hagi la națională și a rămas mască: "M-au luat transpirațiile, tremuratul"

A aflat de convocarea lui Hagi la națională și a rămas mască: &quot;M-au luat transpirațiile, tremuratul&quot; Nationala
SPORT.RO
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Naționala României se pregătește de primele meciuri din Liga Națiunilor, iar Gică Hagi este așteptat să stabilească și lista finală a convocărilor.

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Andrei MargineanDinamoEchipa NationalaGica Hagi
Din articol

Pe 6 septembrie, selecționerul Gică Hagi a anunțat un lot preliminar extins, care cuprinde nu mai puțin de 48 de jucători. Lista finală pentru duelurile cu Suedia (dublă), Bosnia și Polonia va fi anunțată în această săptămână.

Andrei Mărginean: "M-au luat transpirațiile și tremuratul când am aflat că am fost convocat"

Una dintre noutățile lui Gică Hagi pentru această acțiune este Andrei Mărginean (25 de ani). Mijlocașul lui Dinamo a fost convocat în premieră la naționala României și speră să rămână și pe lista finală.

Într-un interviu pentru PRO TV, fotbalistul liderului din Superliga a recunoscut că a fost foarte emoționat în momentul în care a primit vestea.

"Chiar da, e o bucurie. Nu am văzut pe internet, dar am primit o poză pe WhatsApp. M-au luat transpirațiile, tremuratul. Am zis că nu știu ce se întâmplă. E un sentiment pe care nu îl pot descrie, e ceva wow pentru mine, mai ales uitându-mă în spate la ce s-a întâmplat.

Nu am știut să reacționez. Când am văzut, nu am știut cui să spun. I-am sunat pe părinții mei, am sunat un prieten bun, i-am zis și prietenei mele. N-am putut să mă abțin. Le-am zis: 'Vă rog frumos să stați și voi calmi'. Trebuie să rămân cu picioarele pe pământ și să muncesc în continuare.

Ar fi un vis devenit realitate să ajung la echipa națională. Până atunci, mai avem un meci duminică și să vedem ce se va întâmpla", a spus Andrei Mărginean, într-un interviu pentru PRO TV.

Mărginean și-a făcut o mare parte a junioratului în Italia, la Sassuolo, iar în 2024 a fost cumpărat de Dinamo. Mijlocașul a devenit treptat unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei, atât în mandatul lui Zeljko Kopic, cât și al lui Nuno Campos.

Mărginean a fost titular în toate cele 10 meciuri ale lui Dinamo din acest sezon.

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Cum arată lotul preliminar al României

Lista anunțată de Gică Hagi cuprinde nu mai puțin de 48 de jucători și cuprinde mai mulți fotbaliști care nu și-au făcut încă debutul la prima reprezentativă, cum ar fi Valentin Cojocaru, Laurențiu Popescu, Andrei Mărginean, Marius Corbu, Constantin Grameni, Rareș Ilie, Ianis Stoica sau Alexandru Musi.

PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 25/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Alexandru PAȘCANU (FC Rapid 1923, 1/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Andrei MĂRGINEAN (Dinamo, 0/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Constantin GRAMENI (FC Rapid 1923, 0/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 7/0), David MICULESCU (FCSB, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 6/1), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 45/6), Alexandru MUSI (Dinamo, 0/0).

Ce meciuri va disputa România la prima acțiune din Nations League

  • Vineri, 25 septembrie: Suedia – România (Strawberry Arena) 
  • Luni, 28 septembrie: România – Bosnia și Herțegovina (Arena Națională) 
  • Vineri, 2 octombrie: Polonia – România (Stadion Narodowy) 
  • Luni, 5 octombrie: România – Suedia (Arena Națională)

Programul complet al României din Nations League

Tricolorii vor începe campania în deplasare contra Suediei și o vor încheia tot în afara granițelor țării contra Bosniei.

  • Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia – Bosnia-Herțegovina, Suedia – ROMÂNIA
  • Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina, Suedia – Polonia
  • Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia
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