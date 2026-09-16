Pe 6 septembrie, selecționerul Gică Hagi a anunțat un lot preliminar extins, care cuprinde nu mai puțin de 48 de jucători. Lista finală pentru duelurile cu Suedia (dublă), Bosnia și Polonia va fi anunțată în această săptămână.

Andrei Mărginean: "M-au luat transpirațiile și tremuratul când am aflat că am fost convocat"

Una dintre noutățile lui Gică Hagi pentru această acțiune este Andrei Mărginean (25 de ani). Mijlocașul lui Dinamo a fost convocat în premieră la naționala României și speră să rămână și pe lista finală.

Într-un interviu pentru PRO TV, fotbalistul liderului din Superliga a recunoscut că a fost foarte emoționat în momentul în care a primit vestea.

"Chiar da, e o bucurie. Nu am văzut pe internet, dar am primit o poză pe WhatsApp. M-au luat transpirațiile, tremuratul. Am zis că nu știu ce se întâmplă. E un sentiment pe care nu îl pot descrie, e ceva wow pentru mine, mai ales uitându-mă în spate la ce s-a întâmplat.

Nu am știut să reacționez. Când am văzut, nu am știut cui să spun. I-am sunat pe părinții mei, am sunat un prieten bun, i-am zis și prietenei mele. N-am putut să mă abțin. Le-am zis: 'Vă rog frumos să stați și voi calmi'. Trebuie să rămân cu picioarele pe pământ și să muncesc în continuare.

Ar fi un vis devenit realitate să ajung la echipa națională. Până atunci, mai avem un meci duminică și să vedem ce se va întâmpla", a spus Andrei Mărginean, într-un interviu pentru PRO TV.

Mărginean și-a făcut o mare parte a junioratului în Italia, la Sassuolo, iar în 2024 a fost cumpărat de Dinamo. Mijlocașul a devenit treptat unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei, atât în mandatul lui Zeljko Kopic, cât și al lui Nuno Campos.

Mărginean a fost titular în toate cele 10 meciuri ale lui Dinamo din acest sezon.