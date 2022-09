Thomas Tuchel a reacționat cu privire la transferul lui Aubameyang la Chelsea. Ce a spus tehnicianul de pe Stamford Bridge

La sfârșitul lunii ianuarie 2022, Arsenal l-a vândut pe Aubameyang la FC Barcelona, însă, gruparea catalană l-a cedat pe gabonez înapoi în Premier League, dar, de această dată, la Chelsea.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, l-a citat pe Thomas Tuchel, tehnicianul de pe Stamford Bridge, care a avut câteva cuvinte la adresa lui Aubameyang, evidențiind că poate da multe goluri.

„Știi bine ce primești atunci când îl iei pe Auba (n.r. Aubameyang). A fost foarte fericit să revină în Premier League. Poate da multe goluri”, au fost cuvintele lui Tuchel.

Tuchel: “You know what you get with Auba and he was very happy to come back to the Premier League. He can deliver goals”. ???? #CFC

Todd Boehly and Behdad Eghbali, great effort in this deal with big agent Hasan Cetinkaya — as Barça wanted €25m and then it was completed for €12m. pic.twitter.com/Oet4xMvS1A