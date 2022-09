Gigi Becali a plătit 3.2 milioane de euro pentru a-i aduce la FCSB pe David Miculescu, de la UTA Arad, și pe Andrea Compagno, de la FCU Craiova, însă Victor Pițurcă este de părere că patronul vicecampioanei a plătit prea mult pentru cei doi.

Pițurcă este convins că Andrea Compagno nu e jucătorul de care FCSB are nevoie

Cu probleme grave în ofensivă, acolo unde FCSB nu putea conta decât pe Rusu și Stoica (ieșit din formă), Gigi Becali l-a transferat pe Compagno cu gândul ca acesta să devină următorul Pantelis Kapetanos al vicecampioanei.

„Pentru FCSB, Compagno nu este jucătorul de care aveau ei nevoie. Nu cred. Nu vreau să-l supăr pe Gigi Becali, atât pentru el, cât și pentru Miculescu. Sunt foarte mulți bani care s-au plătit pe acești jucători. Ei știu mai bine, specialiștii, pentru că probabil i-au urmărit, dar eu cred cu totul altceva.

Cu două-trei milioane de euro, eu cred că Gigi putea să aducă 2-3 jucători cu mult peste valoarea acestora.

Miculescu a costat 1.7 milioane de euro. Ce-l recomandă? Trebuie să-l recomande ceva, să vedem ce calități are, ce perspective are. Perspective să zicem că are, pentru că are un fizic impozant, dar în rest... Nu vreau să spun mai multe, pentru că e problema lui Gigi Becali”, a spus Victor Pițurcă la PRO ARENA, în emisiunea „Ora exactă în sport”.

