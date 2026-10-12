FOTO În sfârșit, AUR pentru România la Campionatele Europene de box! Cristi Cașu este campion continental

În sfârșit, AUR pentru România la Campionatele Europene de box! Cristi Cașu este campion continental Box
SPORT.RO
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Europenele de box s-au desfășurat la Budva, Muntenegru.

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Cristi CașuAlexandru ButanAlessia OnofraşAndreea SoareDaniela IonicăAndreia Militaru
Din articol

Boxerul român Cristi Caşu a câştigat medalia de aur la categoria 46 kg, duminică, la Campionatele Europene Under-17 de la Budva (Muntenegru), după ce l-a învins în finală pe azerul Hasrat Mamadov, la puncte, cu 5-0.

”Cristi Cașu, Campion European! 🥇

Sportivul român s-a impus clar, prin decizie unanimă, în fața azerului Hasrat Mammadov. FELICITĂRI!!!🥇

Felicitări întregului staff: Zarif Radu, Anghel Georgian Daniel și Sorin Gherghescu! 👏

TEAM ROMANIA! 🇷🇴”, a postat Federația Română de Box.

Tricolorii, șase medalii la Europene

Alţi trei români au pierdut finalele şi au rămas cu medalii de argint.

Alexandru Butan a cedat greu, la puncte (2-3), în finala cat. 50 kg, în faţa armeanului Hakob Şarbatian.

La cat. 63 kg, Alessia Onofraş a pierdut şi ea la mare luptă (2-3) finala cu grecoaica Dimitra Karpozilou.

Andreea Soare a fost învinsă de ucraineanca Diana Polişciuk, la puncte (0-5), în finala cat. 80 kg.

România a încheiat competiţia cu şase medalii, una de aur, trei de argint şi două de bronz.

Medaliile de bronz au fost câştigate de Daniela Ionică (cat. 46 kg) şi de Andreia Militaru (75 kg). Agerpres

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