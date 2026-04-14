Rapid a remizat în fața lui FC Argeș, scor 0-0, într-un meci din runda a 4-a a play-off-ului din Superliga.

Giuleștenii au oferit o prestație „cenușie” în ofensivă și nu au putut obține mai mult de un punct în partida cu piteștenii.

Ioan Andone, dur după reacția lui Alex Dobre

Aripa din atacul giuleștenilor și-a arătat nemulțumirea după ce a fost schimbat în meciul cu FC Argeș.

Alex Dobre a fost vizibil iritat de decizia lui Costel Gâlcă, iar Ioan Andone consideră că un astfel de comportament ar trebui „taxat”. Fostul fotbalist al lui Dinamo a declarat că el l-ar pune pe bancă pe Dobre, în urma celor întâmplate la meciul din paly-off.

„Îl pun pe bancă! Nici nu se pune problema să îl mai lași să joace, dacă vorbește în halul în care vorbește! Să îi mai dai și banderola... Poate să mai intre câte 15 minute.

La Rapid, o să vorbesc despre meciul cu U Cluj, pe el l-am văzut. Repriza a doua a fost dezastru pe partea stângă. Degeaba au schimbat. Putea să fie scorul mult mai mare, a fost dezastru acolo.

La Rapid e o problemă, construcția asta lentă. Mie mi se pare că ai jucători la Rapid. Fac comparație cu perioada în care a fost Bergodi. Mi se pare că ceva nu e în regulă, nu știu ce”, a spus Ioan Andone, pentru Digi Sport.

În urma acestui rezultat, FC Argeș rămâne pe locul cinci în play-off cu 30 de puncte.

De cealaltă parte, Rapid rămâne pe poziția a treia și se apropie la patru puncte de primul loc, dar având un meci în plus.

Alex Dobre, fără perdea: ”Nici tactica nu mă pune în favoare, să fiu 100% / Trebuie să respect ce spune antrenorul”

După meci, Alex Dobre a explicat că ultimele rezultate ale giuleștenilor sunt un semnal de alarmă și că Rapid trebuie să se redreseze ca să se mențină în lupta la titlu.

”Prima repriză nu a fost ceea ce ne-am dorit. A doua repriză puțin mai bine, dar tot nu suntem acolo unde ne dorim ca nivel de joc. Cu siguranță mai avem nevoie să plusăm, a fost un joc modest și cele două pe care le-am avut înainte. Trebuie să reușim să ne ridicăm calitatea, intensitatea și să reușim să marcăm. Să fim mai dinamici, să oferim un joc

Cu siguranță că sunt dezamăgit (n.r. că a fost schimbare). Eu am ieșit de pe teren da, pentru cum am jucat, am fost schimbat, dar consider că am făcut un joc ok.

Nu neapărat că sunt criticul meu, eu mă pregătesc în fiecare săptămână. Poate că tactica nu mă pune nici în favoare, să joc 100%, poate că și de asta performanța mea e mai slabă decât de obicei. Dar, e decizia antrenorului. Eu trebuie să respect ce tactică are și să îmi ajut echipa așa cum trebuie.

Eu mi-am creat aceste așteptări, am început sezonul foarte bine. Sunt lucruri pe care nu le bag în seamă, eu mă concentrez pe a mă îmbunătăți și pe a mă antrena.

Trebuie să luăm puncte. (n.r. E un blocaj?) Nu știu dacă e un blocaj, e mai mult un semnal de alarmă”, a spus Alex Dobre.