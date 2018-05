Telefonul care a DINAMITAT transferul anuntat de Becali: "Spune-i lui Gigi, e nebun sa-l ia?" Pretentiile avute de jucator la negocieri

Unul dintre jucatorii despre care Gigi Becali a declarat ca vrea sa il transfere in vara are sanse minime sa mai ajunga la FCSB.

FCSB i-a oferit jucatorului Astrei un contract pe trei ani cu un salariu care pornea de la 10.000 de euro in primul sezon si ajungea pana la 14.000 in ultimul an al intelegerii, informeaza Fanatik. Abang nu a fost de acord cu propunerea si a cerut in plus si bani la semnatura.

Becali a declarat si ca a primit un telefon important in ultimul moment, iar informatiile primite l-au convins ca Abang nu este omul potrivit pentru echipa sa.



"Pe Abang l-am chemat. Daca el venea mai devreme, poate era rezolvata treaba. A venit dupa doua ore dupa ce am vorbit. Dar intre timp a primit Lutu un telefon de la o persoana care l-a cunoscut mai bine. Care l-a antrenat. I-a zis lui Lutu: 'Spune-i lui domnul Gigi, e nebun sa il ia?" Asa ca i-am dat un salariu sa nu il accepte. L-am controlat la buzunare, avea 120 de lei. I-am dat 1500 de euro sa aiba bani sa ajunga la Ploiesti, daca tot a venit", a declarat Gigi Becali pentru DigiSport.