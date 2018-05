Urmatorul transfer pregatit de FCSB! Care este situatia jucatorului pe care Becali a anuntat ca il doreste: "Cu noi trebuie sa negocieze!"

Gigi Becali a anuntat dupa ultima etapa ca vrea sa-l aduca la FCSB pe Anatole Abang de la Astra.

FCSB a pus ochii pe atacantul camerunez de 21 de ani de la Astra, Anatole Abang. Acesta a impresionat la Giurgiu in acest sezon iar fosta campioana a decis sa activeze clauza de cumparare, Abang fiind initial doar impreumutat de la New York Red Bulls. Astfel, FCSB va trebui sa achite o suma de bani pentru a pune mana pe Abang.

"Oficial nu am fost cautati de nimeni de la Steaua. Am vazut si eu declaratiile domnului Gigi Becali, iar eu vreau sa spun ca Abang nu va ramane liber de contract in aceasta vara.



Inainte de incidentul in care a fost implicat Abang, cu acuzele de furt care i-au fost aduse, noi i-am activat clauza de prelungire a contractului sau cu Astra pentru o perioada de trei ani. Dupa acele acuze i-am acordat si prezumtia de nevinovatie pana la cercetarile finale. Cine il doreste pe Abang trebuie sa discute cu noi deoarece trebuie sa plateasca si o suma de transfer. Orice fotbalist care se afla la Astra este transferabil pentru sume de bani, nu doar Abang.



Domnul Niculae este plecat in strainatate, iar cand o sa vina acasa o sa ii spunem si despre declaratiile lui Gigi Becali, iar apoi dansul ne poate contacta sa discutam si oficial. Daca nu eram multumiti de Abang, sa fiti siguri ca nu ii activam clauza, dar am fost multumiti de el” a declarat Dani Coman pentru Fanatik.

Abang este cotat de la 450.000 de euro de site-ul de specialitate transfermarkt.