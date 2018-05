UNIC in ISTORIA fotbalului! Becali face BIG BROTHER la Steaua: "Am pus camere si microfoane, o sa vad antrenamentele pe plasma, la Palat!"

Becali vrea sa impuna disciplina totala in timpul antrenamentelor!

A cerut sa fie instalate in Berceni camere si microfoane pe terenurile de pregatire.

"Am pus camere la terenurile de antrenament, am si sunet de acolo. Ascult tot. Bag direct pe TV, vad direct la mine la palat ce se intampla. Am televizor cu diagonala de doi metri. Apas pe buton, pac, vad antrenamentele. Sa stie jucatorii ca sunt monitorizati de mine de acum incolo. Cand aud vociferare, afara din antrenament. O sa ma ocup eu personal de asta", a spus Becali la PRO X.