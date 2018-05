BREAKING NEWS: CFR il vrea pe ALIBEC! "Am 7 oferte, il dau si-n Africa!" Raspunsul oficial al lui Becali

Gigi Becali e gata sa-l dea pe Alibec la rivala din Cluj!

CFR e interesata de Alibec. Becali e dispus sa-l dea si pe el, dar si pe Budescu la campioana. Mai multe cluburi se intereseaza de Alibec.

"Pentru Alibec am 7 oferte. Am si din Turcia, si din Rosia, si din Anglia... Sa vedem care-o fi, unde se duce. Aia care imi dadeau 7 milioane m-au intrebat de ce-l dau cu 1,7 acum. Le-am zis ca m-am certat cu el si nu-l mai vreau. Va pleca sigur. Mi-a spus un baiat, prieten cu patronul CFR, ca l-ar vrea si ei. Il dau, n-am nicio problema. Nu e vorba de rivalitate, eu il dau. Il dau si-n Africa. Daca eu nu-l vreau, nu consider ca e vreo problema sa ajunga la CFR. Sa-l cumpere si sa faca ce vor cu el. Pe Budescu il dau cu doua milioane, nu trebuie sa achite clauza de 3 milioane", a spus Becali la PRO X.