ANUNT BOMBA AL LUI BECALI: Vrea sa cumpere o echipa din ANGLIA si sa ia 100 de milioane! Cum DISPARE FCSB

Becali e suparat din cauza conflictului cu Armata si ia in calcul sa paraseasca Romania!

Patronul FCSB se gandeste chiar sa preia o echipa din liga a doua engleza!

"Sa vina si Rapid s-o excluda pe Dinamo, sa intre ei. Ce legatura are FCSB cu Steaua? N-are nicio legatura. Hotararea judecatoreasca spune ca trebuie sa schimbam numele. L-am schimbat. Noi suntem FCSB, ei sunt Steaua. Sunt visele lui Talpan. In Romania, orice nebun poate sa spuna orice. Exista un demers oficial al unui om care nu are discernamant. Orice om poate sa faca o nebunie si noi o comentam. In Romania, tot ce este valoros se distruge. Ce face Becali? Coeficient? Aduce bani in Romania?

Trebuie distrus. In Romania e putregai! Eu bag bani in fotbal. Daca e mizeria asta, putregaiul asta, oameni de doi lei... L-am intrebat pe MM daca s-ar muta in Anglia sa lucreze in fotbal daca i-as spune asta. Mi-a zis ca da. Luam o echipa de B, 25 de milioane ne costa, platim si cumparam toti jucatorii de la FCSB. Cat ne costa tot lotul? 10 milioane. Luam 150 de milioane numai din televizare. Castigam 100 de milioane pe an numai ca jucam in Premier League. Eu pot s-o fac. Am si puterea si mintea s-o fac.

Vreau sa scap odata. Mai vedeti voi fotbal vreodata? Isi mai face CFR ambitie? Nu! Daca ma tot sicaneaza... ce sa fac? Daca in tara asta te sicaneaza asa... Soriceii pot sicana elefantii, li se permite. Daca puii pot sicana vulturii, daca tractorul e mai bine vazut decat Mercedesul", a spus Becali la PRO X.