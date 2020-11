Transferul la FCSB i-a pus CAPAC: "A refuzat oferte mari!" Ce decizie a luat Bus dupa ce a fost SCHIMBAT constant din echipa lui Becali: "Lucreaza la asta de cateva saptamani! L-a ajutat"

Sergiu Bus (28 ani) este afectat de situatia sa de la FCSB, acolo unde a fost transferat in vara.

Adus de Gigi Becali pentru a pune in pericol poarta adversarilor in meciuri, Sergiu Bus nu a reusit sa se adapteze inca la FCSB, acolo unde nu a fost integralist in nicio partida din cele 8 jucate in acest sezon.

Atacantul a inscris un singur gol pentru echipa lui Gigi Becali, in meciul cu Hermannstadt, incheiat 5-0, insa asta nu a impiedicat schimbarea sa la pauza.

Impresarul fotbalistului a vorbit despre starea jucatorului dupa startul de sezon slab, evidentiind faptul ca Bus a refuzat alte oferte importante pentru a semna cu echipa lui Gigi Becali.

"E clar ca nu e cea mai confortabila situatie din punct de vedere mental pentru Sergiu. In momentul in care a ajuns la FCSB, se stie foarte clar ca au mai existat alte oferte mari, importante si care au fost refuzate de Sergiu, de la echipe mari. Nu doar din Romania, cat si din strainatate. Noi vorbim zilnic. Mai presus ca este jucatorul reprezentat de mine, este prietenul meu foarte bun, este ca fratele meu mai mic si stiu fiecare pas pe care il face.

El a venit la FCSB dupa o perioada de o luna in care nu jucase la Medias, a avut si acel ghinion de a se infecta cu COVID chiar in perioada competitiilor europene, iar asta l-a tras foarte mult in jos. Acum este in revenire de forma. Din pacate, nu beneficiaza de numarul de minute pe care l-ar dori. Sper si cred ca aceste lucruri se vor schimba. Sergiu demonstreaza, de fiecare data, cand intra pe teren, ca poate fi un jucator extrem de util echipei.

El chiar lucreaza cu baietii de la mental coaching, el merge la aceasta academie pe care eu am creat-o. L-a ajutat foarte mult. Sunt cateva saptamani de cand lucreaza la mental coaching.

Am vorbit cu el inainte de meci si chiar mi-a placut atitudinea. Mi-a spus: «Nu conteaza daca voi juca primele 45 de minute sau ultimele». Este important sa fie concentrat pe ce are de facut si sa demonstreze ca viziunea celor de acolo nu este cea corecta. I-am spus ca poate schimba aceasta viziunea doar prin ceea ce face pe teren", a spus Bogdan Apostu pentru ProSport.