Tavi Popescu, răspuns genial la flash-interviu. Ce a spus când a fost întrebat de assistul din FCSB - FC Botoșani

Octavian Popescu a oferit un assist de senzație lui Florinel Coman, care s-a impus pe tabelă în minutul 79 și a securizat cele trei puncte importante în lupta FCSB-ului la titlu.

La flash-interviu, după meci, „perla” lui Gigi Becali a avut categoric cuvintele la el atunci când a fost întrebat de assistul provenit căpitanului trupei dirijate de Leo Strizu.

Tavi Popescu, răspuns genial la flash-interviu: „Am scos-o din buzunar”

„Este important că am reușit să câștigăm în seara aceasta cu un adversar foarte greu, dar este bine că am reușit să revenim acolo pe podium. Nu ne-am speriat. Știam ce avem de făcut ca să câștigăm, am pus în practică ce am făcut la antrenament și se pare că ne-a ieșit foarte bine.

(n.r. Pasa aceea a fost exersată la antrenament?) Am scos-o din buzunar. Am mai avut ocazii în a doua repriză.

Am început mai greu, dar pe final de an ne-am revenit. Sper să ne batem la titlu în anul următor. Trebuie să câștigăm. Eu personal vreau să marchez cât mai multe goluri și să-mi ajut echipa să câștige meciuri. Sărbători fericite tuturor!”, a spus Tavi Popescu după meci.

FCSB - FC Botoșani 1-0

Cu 38 de puncte, FCSB este la egalitate cu Rapid în Superligă, dar cu un golaveraj superior. Astfel, vicecampioana ocupă locul trei și este la doar șase puncte distanță de CFR Cluj, care are un meci mai puțin, și la șapte puncte distanță de liderul Farul Constanța.

Primul meci din 2023 pentru FCSB va fi în deplasare, la Sibiu, pe terenul lui Hermannstadt.