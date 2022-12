„Pe el trebuia să iau 30-40 de milioane!” Gigi Becali, reacție dură cu privire la jucătorii săi: „Așa sunt ai noștri, îmi pare rău să spun”

Gigi Becali a vorbit după victoria grupării „roș-albastre” despre Andrei Cordea și Florinel Coman, pe care i-a lăudat, iar după ce a făcut asta, cei doi jucători au început să evolueze din ce în ce mai slab.

Aflat la FCSB din vara lui 2017, Coman era poreclit „Mbappe”, iar evoluțiile sale nu dezamăgeau. Însă, din cauza accidentărilor și formei slabe, pare departe de jucătorul care era odată.

Chiar și așa, a înscris golul victoriei cu FC Botoșani și a securizat trei puncte importante pentru formația din Berceni în lupta pentru titlu.

„Cordea poate să stea și pe bancă. Ce, nu știe să stea pe bancă?! Așa sunt ai noștri după ce îi lauzi, îmi pare rău să spun. Așa sunt jucătorii noștri. Uite, pe Coman de exemplu trebuia să iau acum 30-40 de milioane, să joace la echipele mari din Europa. Cordea, după ce l-am lăudat, nu a mai fost foarte concentrat”, a spus Gigi Becali la televiziunea Prima Sport.

Gigi Becali s-a schimbat la 180 de grade în privința lui Coman: „Și-a șters toate păcatele. Am uitat tot”

„Acum îi mulţumesc lui Coman, pentru că ne-a salavat. Era cam greu să marcăm, sincer, nu mai speram că marcăm, deşi am avut ocazii multe. Îi mulţumesc lui Coman, iar acum sper să se pregătească bine, să revină în ianuarie acel Coman pe care am dat trei milioane de euro. Gata, cu acest gol, el a şters toate păcatele. Cu acest gol am uitat tot. E fotbalist foarte bun, e inteligent, dar are nevoie de multă muncă. Oricum, i-am dat hârtie, dacă primesc suma de trei milioane de euro, Florinel Coman poate pleca”, au fost cuvintele latifundiarului din Pipera, conform aceleiași surse.

FCSB - FC Botoșani 1-0

Cu 38 de puncte, FCSB este la egalitate cu Rapid în Superligă, dar cu un golaveraj superior. Astfel, vicecampioana ocupă locul trei și este la doar șase puncte distanță de CFR Cluj, care are un meci mai puțin, și la șapte puncte distanță de liderul Farul Constanța.

Primul meci din 2023 pentru FCSB va fi în deplasare, la Sibiu, pe terenul lui Hermannstadt.