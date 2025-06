Gigi Becali a interzis TikTok la FCSB

Într-un discurs amplu avut cu ocazia participării la nunta Kirei Hagi cu Thomas Ferfelis, Gigi Becali a vorbit și despre TikTok și rolul negativ pe care consideră că îl are aplicația asupra fotbaliștior.



"Să țină minte toți care s-au apucat de TikTok. Îi acaparează dracul. Și apoi mintea ta, când dai cu piciorul în minge, te păcălesc dracii și o dai în altă parte. Pentru că mintea ta e drăcească, nu mai este cu Dumnezeu, cu puterea harului. Te înnebunesc.



Vrei TikTok? Uită mingea! Olaru are TikTok? Să uite mingea! Cine mai are? Șut, Târnovanu? Are TikTok? Mă interesez, intră Zima în poartă. Bine că mi-ați zis!", a spus Becali, duminică seară.