VIDEO EXCLUSIV Tănase, contrat după disputa cu Ioan Becali: "Mi se pare urât, vrea să fie el miez. Întotdeauna au fost sifoane în vestiar"

Florin Tănase a intrat într-o dispută verbală cu Ioan Becali, după ce impresarul l-a acuzat că este "sifonul" lui Gigi Becali".

Recent, Ioan Becali a remarcat relația mult prea apropiată dintre Florin Tănase și vărul său, Gigi Becali. Impresarul a lăsat de înțeles că patronul de la FCSB obține foarte multe informații de la jucătorul campioanei, informații care, în mod normal, ar trebui să rămână în vestiar.

Tănase, sifonul de la FCSB? Marica: "A primit verde de la împărăție" | Fața la Joc

Deranjat de acuzațiile lui Ioan Becali, Florin Tănase a avut o replică foarte dură la adresa celui care i-a fost impresar multă vreme: "Giovanni Becali? Mi-e milă de el, săracul. A decăzut atât de mult. E clar, ești angajat la un podcast și trebuie să iei un salariu, dar să vii și să etichetezi așa niște persoane, să spui niște invenții...".

În cadrul emisiunii Fața la Joc, de la PRO TV, Ciprian Marica a comentat disputa dintre cei doi. Fostul atacant al naționalei nu este de acord cu reacția lui Florin Tănase, o reacție pe care o consideră "urâtă".

"Nu e întâmplătoare (n.r - reacția lui Tănase). A primit verde de la împărăție (n.r - se referă la Gigi Becali). Mi se pare sincer urât. E urâtă toată ideea asta pentru că Tănase nu e la prima ieșire. A mai avut și întotdeauna îi place să fie el miez. 

Să știi că întotdeauna au existat sifoane în vestiar. E o vrăjeală că nu există. Întotdeauna au avut patronii oameni în vestiar", a spus Ciprian Marica, la PRO TV.

Cum a reacționat Gigi Becali după disputa dintre Florin Tănase și vărul său

Gigi Becali a avut o reacție neașteptată în conflictul dintre vărul său, Ioan Becali, și Florin Tănase, mijlocașul celor de la FCSB. Chiar dacă este văr cu celebrul impresar, finanțatorul roș-albaștrilor s-a poziționat de partea fotbalistului.

Mai mult, patronul de la FCSB l-a încurajat pe fotbalist să îi dea o replică dură impresarului, în contextul în care, în opinia sa, Ioan Becali nu l-a jignit doar pe Florin Tănase, ci întregul club.

Am auzit că Giovanni a zis…eu cuvântul ‘sifon’ nu-l pronunţ, e prea urât. Gigi Becali, eu, ca să înţeleagă Giovanni, Napoleon a spus că iubeşte trădarea, iubesc trădătorii. Eu urăsc trădătorul, urăsc şi trădarea. Pleacă, n-o vreau! N-am nevoie nici de trădare, Napoleon a zis c-o iubeşte, dar eu nici măcar trădarea n-o primesc. Cu mine nu vei avea nicio prietenie, Tănase e băiat de mare caracter. Dacă era sifon, nu era prieten cu mine.

E jignire pentru club, am eu nevoie de sifon? E club administrat, am eu nevoie…joacă clubul în Europa, ia campionate. La mine nu există ‘sifon’, la mine există fotbal jucat pe teren. La mine poţi să faci ce vrei tu, eşti bun pe teren, e treaba ta ce faci tu, eu vreau pe teren. E jignire şi pentru mine, eu accept sifonăreli? Dacă mi-ai zis o bârfă, a doua oară nu te mai întâlneşti cu mine. Mie mi-a spus Tănase că l-a făcut ‘sifon’. ‘Bă, eu îi răspund’. Dacă nu-i răspunzi, nu eşti bărbat. Dacă te-a făcut sifon, pune-l la punct, să se înveţe minte. Când îl ataci pe unul, să te aştepţi să răspundă. Dacă nu răspunzi, eşti idiot, aşa i-am zis. Eu ţin cu Tănase, cu dreptatea.

Ai meseria ta, ăla are meseria lui, omul e angajatul meu, dacă te iei de el, nu mă respecţi. Atunci ţi-l las, să te pună el la punct. Eu nu mă cert cu Giovanni. Dacă face el asta, să se aştepte. I-am spus, din punctul meu de vedere, ai dreptate, să se înveţe minte. Să se aştepte să primească şi răspuns când zice ceva de cineva. Tănase îmi bagă bani în buzunar, îmi dă Giovanni vreun ban? N-ai de cine să te iei, de alţi fotbalişti din ţara asta, doar de ai mei? Nu numai că ai mei, dar cel mai bun prieten al meu din toţi fotbaliştii”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

VIDEO Florin Tănase: "Mi-e milă de Giovanni Becali, a decăzut mult"

VIDEO Victor Becali: "Florin Tănase e obraznic. E o diferență de 40 de ani între el și Giovanni"

