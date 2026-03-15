Dinamo a pierdut sâmbătă confruntarea cu Rapid, după un meci marcat de controverse de arbitraj. La scorul de 2-1 în favoarea „câinilor”, Claudiu Petrila a restabilit egalitatea, însă faza a fost contestată dur de dinamoviști. Potrivit analizei fostului arbitru Marius Avram, reușita trebuia anulată pentru un fault comis anterior de Borza asupra lui Musi. Rapid s-a impus în cele din urmă cu 3-2, grație golului marcat de Vulturar în minutul 85.

Costel Orac a reacționat imediat și a cerut ca Istvan Kovacs să primească o pedeapsă similară cu cea a lui Radu Petrescu, cel din urmă fiind suspendat recent 12 etape de către Comisia Centrală a Arbitrilor.

„Dacă pe Petrescu l-ai suspendat drastic, eu cred că tot așa trebuie să se facă și cu Istvan Kovacs. Chiar dacă este arbitrul nostru cel mai bine cotat. Se relaxează sau or mai fi și acum jocuri de interese, nu știu. Deși eu refuz să cred că mai poate exista așa ceva în zilele noastre!”, a spus fostul mare fotbalist dinamovist pentru GSP.

Dinamo cere recuzarea brigăzii și înregistrările VAR

Andrei Nicolescu, președintele clubului din Ștefan cel Mare, a transmis că roș-albii vor solicita oficial ca Istvan Kovacs și Cătălin Popa, responsabilul din camera VAR la acest meci, să nu mai fie delegați la partidele echipei. De asemenea, oficialul a precizat că Dinamo va face demersuri pentru a obține înregistrarea conversațiilor dintre oficialii de joc din timpul fazei care a dus la golul de 2-2.

Echipa antrenată de Zeljko Kopic se află într-o situație critică în clasament, ocupând ultima poziție în play-off, cu 26 de puncte, după o serie de patru înfrângeri consecutive. De cealaltă parte, Rapid a urcat pe primul loc, distanțându-se la un punct de Universitatea Craiova și la cinci puncte de marea rivală după succesul de sâmbătă.