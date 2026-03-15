Florin Caramavrov
Caramavrov analizează prestațiile celui mai bine cotat arbitru român

Decizia de a nu da fault la Musi în meciul Rapid – Dinamo 3-2 de aseară a stârnit nenumărate reacții negative la adresa lui Istvan Kovacs. Din păcate, acesta nu se află la prima eroare de acest gen. Iată alte câteva făcute numai în ultimul an:

  • 15 iunie 2025, PSG – Atletico Madrid 4-0: două decizii ale lui Istvan Kovacs sunt întoarse din camera VAR.
  • 22 august 2025, UTA – Slobozia 1-1: Kovacs dictează penalty pentru arădeni doar după ce este chemat la monitor.
  • 17 septembrie 2025, Olympiakos – Pafos 0-0: Kovacs transformă un cartonaș roșu în „galben” după consultarea VAR.
  • 5 octombrie 2025, FCSB – Universitatea Craiova 1-0: Kovacs a luat decizii greșite la trei penalty-uri, toate corectate de oficialii din camera VAR!
  • 14 martie 2026, Rapid – Dinamo 3-2: Numărul 1 din arbitrajul românesc nu acordă fault la intervenția lui Borza la Musi, făcând semn că a controlat faza, după care Petrila înscrie pentru 2-2.

Ce se întâmplă cu Istvan Kovacs? Cel mai bine cotat arbitru român din acest moment, nimeni altul decât arbitrul ultimei finale a Champioins League, PSG – Inter 5-0, gafează pe bandă rulantă. Multe dintre deciziile lui din teren sunt întoarse de colegii lui din camera VAR, totul culminând cu deciziile greșite la trei penalty-uri în meciul FCSB – Universitatea Craiova, de anul trecut.

Aseară, Kovacs nu vede dintr-o poziție foarte favorabilă un fault clar al lui Borza la Musi, fază din care Rapid egalează la 2.

Un an cu „intemperii”

Parcurgând greșelile de mai sus, putem afirma că arbitrul din Carei traversează de aproape un an o perioadă cu „intemperii”. Sunt unele decizii, precum cea de aseară, pe care cu greu le înțelegi și care te duc cu gândul la tot felul de conspirații.

Dar la Kovacs nu cred că favorizează o echipă sau alta din rea intenție, ci pur și simplu e vorba de erori. Unele, ce-i drept, greu de explicat, ținând cont de valoarea lui internațională și de nivelul la care a ajuns.

Nu pot spune despre Istvan Kovacs că este un arbitru modest. Nu a ajuns aici din conjunctură sau pe pile. Are în spate o carieră impresionantă, începută devreme, cu debut la Liga 1 la nici 23 de ani! Arbitru FIFA din 2010, pe când avea 26 de ani, arbitru de elită UEFA din 2019 (35 de ani), finală de Conference League în 2022, finală de Europa League în 2024, finală de Champions League în 2025, delegat la Campionatul Mondial 2022 (unde a oficial doar ca arbitru de rezervă) și la Campionatul European 2024.

Așadar, ce se întâmplă cu Istvan Kovacs? De ce greșește atât de mult? Din aroganță? Din prea-plin-de-sine?

Poate că ar trebui să-și dea un reset, să-și limpezească gândurile și să se pună din nou în postura tânărului de 23 de ani care debuta la Liga 1. Bineînțeles, cu experiența de acum. Dar să nu se mai creadă „buricul pământului” în arbitraj, pentru că, iată, erorile lui sunt tot mai frecvente.

Kovacs e un om care greșește. Un arbitru care greșește prea mult în ultima vreme. Schimbarea trebuie să vină de la el. Nici „execuțiile” oamenilor de fotbal, nici criticile noastre nu-l pot corecta, ci doar el însuși.

