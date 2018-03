SURSE: Termenul pentru finalizarea Dinamo Arena s-a mutat in 2022!  

Specialistii contactati au confirmat ca reconstructia Stadionului Dinamo nu va fi finalizata sigur pana la startul Euro 2020, iar noul termen ar fi, in cel mai fericit scenariu, inceputul anului 2022.

Autor: Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro

Euro 2020, care marcheaza 60 de ani de la infiintarea competitiei europene, urmeaza sa se organizeze intre 12 iunie si 12 iulie 2020, pe 12 stadioane din intreaga Europa - Wembley Stadium (Londra), Allianz Arena (Munchen), Krestovsky Stadium (Sankt Petersburg), Johan Cruyff Arena (Amsterdam), San Mamés (Bilbao), Ferenc Puskás Stadium (Budapesta), Hampden Park (Glasgow), Parken Stadium (Copenhaga), Stadio Olimpico (Roma), Olympic Stadium (Baku), Aviva Stadium (Dublin) si Arena Nationala (Bucuresti). In Capitala Romaniei se vor juca trei meciuri din grupa B si unul din optimi.



Pe langa modernizarea Arenei Nationale si a retelei de infrastructura rutiera si in afara de masurile necesare acomodarii si gazduirii unui numar imens de turisti si jurnalisti, Romania s-a angajat sa puna la dispozitie alte 4 stadioane la anumite standarde, ce vor fi folosite de echipele, care isi vor desfasura meciurile din grupa in Romania, pentru sedintele de pregatire.



Insa, cativa arhitecti si constructori cu experienta, care au decis sa isi pastreze anonimatul din motive lesne de inteles, ne-au confirmat temerile: in cel mai nefericit scenariu, doar unul dintre stadioane va fi gata la timp, adica Stadionul "Arcul de Trimf", iar in cel mai fericit caz doar unul dintre stadioane nu va fi sigur gata pana la data inceperii competitiei! Este vorba de Stadionul Dinamo, care este prins de 1 an de zile intr-un hatis birocratic si juridic intre MAI, CS Dinamo, CS FC Dinamo (societatea lui Nicolae Badea) si CNI. In conditiile in care toate stadioanele ar trebui sa fie receptionate cel mai tarziu in februarie 2020, este imposibil ca noua arena din Stefan cel Mare sa fie finalizata inainte de inceputul anului 2022, avand in vedere ca trebuie sa se faca studii de prefezabilitate si de fezabilitate, sa se organizeze licitatii pentru proiectarea, demolarea si constructia arenei, sa aiba loc daramarea Velodromului, cararea molozului prin mijlocul orasului si reconstructia propriu-zisa. Cu mai putin de 2 ani pana la termenul limita, nici nu s-a luat o hotarare definitiva in privinta locului de constructie. Cel mai probabil, arena va fi ridicata pe locul Velodromului si a Terenului "Florea Dumitrache", din imediata sa apropiere. Tocmai pentru a fi acoperita varianta in care constructia dureaza mai mult de 2 ani de zile, actuala arena pe care joaca echipa de fotbal va fi mentinuta in functiune si va fi usor cosmetizata, pentru a putea fi folosita ca varianta de rezerva.

In acest moment, Stadionul "Steaua" se afla in stadiul de achizitie publica pentru elaborarea studiului de fezabilitate. La Stadionul "Giulesti" s-a finalizat procedura de achizitie publica si a fost semnat contractual cu firma desemnata castigatoare pentru elaborarea studiului de fezabilitate, in timp ce Stadionul "Arcul de Triumf" este in faza cea mai avansata, deoarece s-a finalizat studiul de fezabilitate si, in curand, se va organiza licitatia pentru proiectarea si executia stadionului. Practic, in acest moment, doar despre Stadionul "Arcul de Triumf" exista siguranta ca va putea fi finalizat cu siguranta pana la inceperea Euro 2020.



Informatiile privind intarzierea inaugurarii noului stadion al lui Dinamo au fost in parte confirmate de vicepremierul Paul Stanescu, astazi, in cadrul unei conferinte de presa: "La Stadionul Dinamo au fost multe probleme juridice, e posibil ca stadionul Dinamo sa nu fie finalizat pana la data la care va incepe Euro 2020. Important e ca cele 4 sa fie finalizate la timp, dar, daca Dinamo nu poate fi gata, vom gasi solutii. E important ca si stadionul Dinamo sa fie finalizat cat mai repede, pentru ca o arena care pentru multi suporteri aduce multe bucurii".



Care este oficial faza in care a ajuns proiectul Dinamo Arena:

In urma cu doua saptamani, Compania Nationala de Investitii (CNI) ne transmitea faza in care se afla "Reabilitarea si modernizarea Stadionului Dinamo - capacitate 20.000-25.000 locuri":

"- MAI si CS Dinamo Bucuresti au transmis CNI o noua documentare prin care se propune construirea Stadionului Dinamo pe o suprafata de teren de 39.944 mp care include si actualul Velodrom, precum si o constructie care face obiectul contractului de asociere intre CS Dinamo Bucuresti si Asociatia Fotbal Club Dinamo Bucuresti.

- In urma acestei solicitari s-a inaintat catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) propunerea includerii noului amplasament in Lista sinteza a subprogramului Complexuri Sportive.

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) a solicitat o serie de informatii cu privire la noua locatie si in baza noilor documente transmise de catre MAI si MTS solicitarea este analizata din punct de vedere juridic, urmand ca dupa finalizarea acestei etape sa se ia o decizie cu privire la introducerea obiectivului pe lista sinteza."