FOTO Surpriză uriașă! Unde a fost surprins Costel Gâlcă duminică după-amiază

Surpriză uriașă! Unde a fost surprins Costel G&acirc;lcă duminică după-amiază Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Constantin Gâlcă (53 de ani) este antrenor la Rapid din iunie 2025.

TAGS:
Costel GalcaRapidClincenimetaloglobus - craiovaSuperliga
Din articol

Echipa din ”Grant” se află în acest moment pe locul doi în clasamentul Superligii României cu 28 de puncte. După 13 etape, rapidiștii au consemnat opt victorii, patru remize și un singur eșec.

Pentru Rapid urmează meciul de luni, 27 octombrie, de la ora 20:30, cu Unirea Slobozia din Giulești. Iar în următoarea etapă de campionat, Rapid o va întâlni pe Universitatea Craiova în Bănie la început de noiembrie.

Surpriză uriașă! Unde a fost surprins Costel Gâlcă duminică după-amiază

Sâmbătă după-amiază a fost programat și meciul Metaloglobus - Universitatea Craiova la Clinceni, iar Costel Gâlcă a fost surprins de corespondenții Pro TV la stadion înainte de meci.

  • Vlcsnap 2025 10 26 13h50m20s940
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Foto: Alexandra Costea, reporter Pro TV

Anunțul făcut de Rapid despre Andrei Borza

Borza a suferit o intervenție chirurgicală care a decurs foarte bine, iar giuleștenii au anunțat că fotbalistul a început procesul de recuperare.

”Fundașul Rapidului, Andrei Borza, a efectuat astăzi controlul medical postoperator, la trei săptămâni după intervenția chirurgicală suferită pentru fractura de la degetul piciorului drept.

Conform echipei medicale, evoluția sa este foarte bună. Andrei a început un program structurat de recuperare, sub supravegherea specialiștilor în fiziokinetoterapie ai clubului.

Jucătorul va continua procesul de recuperare progresivă, urmând să crească treptat sprijinul pe piciorul drept în perioada următoare, până la reluarea completă a mobilității, fără utilizarea cârjelor.

Întreg clubul îi dorește lui Andrei multă sănătate și o revenire cât mai rapidă pe teren”, se arată în comunicatul clubului.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Catedrala Națională, cea mai scumpă biserică ortodoxă din lume. A costat 270 milioane de euro și deține mai multe recorduri. FOTO
Catedrala Națională, cea mai scumpă biserică ortodoxă din lume. A costat 270 milioane de euro și deține mai multe recorduri. FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
OUT de la CFR Cluj, antrenorul italian a spus totul: &bdquo;Nu e ușor&rdquo;
OUT de la CFR Cluj, antrenorul italian a spus totul: „Nu e ușor”
ULTIMELE STIRI
Premieră pentru Ionuț Radu &icirc;n acest sezon! Decizia luată de antrenorul lui Celta Vigo
Premieră pentru Ionuț Radu în acest sezon! Decizia luată de antrenorul lui Celta Vigo
Metaloglobus - Universitatea Craiova 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Gazdele au prima ocazie
Metaloglobus - Universitatea Craiova 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Gazdele au prima ocazie
Triplul campion al Rom&acirc;niei cu FCSB și-a anunțat retragerea din fotbal: &bdquo;Nu mi-a fost ușor&rdquo;
Triplul campion al României cu FCSB și-a anunțat retragerea din fotbal: „Nu mi-a fost ușor”
OUT de la CFR Cluj, antrenorul italian a spus totul: &bdquo;Nu e ușor&rdquo;
OUT de la CFR Cluj, antrenorul italian a spus totul: „Nu e ușor”
Este marea surpriză din Superliga! Care este secretul sezonului senzațional al echipei
Este marea surpriză din Superliga! Care este secretul sezonului senzațional al echipei
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
La acest Chivu nu ne așteptam! Reacția care face valuri &icirc;n Italia după Napoli - Inter 3-1

"La acest Chivu nu ne așteptam!" Reacția care face valuri în Italia după Napoli - Inter 3-1

A lăsat totul și a luat primul bilet spre București: &bdquo;M-a sunat și a spus că FCSB mă vrea!&rdquo;

A lăsat totul și a luat primul bilet spre București: „M-a sunat și a spus că FCSB mă vrea!”

Olandezii au dat verdictul despre Dennis Man: &rdquo;Așa se &icirc;nt&acirc;mplă cu multe transferuri&rdquo;

Olandezii au dat verdictul despre Dennis Man: ”Așa se întâmplă cu multe transferuri”

Ianis Hagi, banii nu aduc fericirea: situația sa din Turcia, agonizantă

Ianis Hagi, banii nu aduc fericirea: situația sa din Turcia, agonizantă

Antrenorul lui Rayo dezvăluie: Rațiu a fost trist după decizia clubului

Antrenorul lui Rayo dezvăluie: "Rațiu a fost trist după decizia clubului"

Șeful lui Inter, mesaj direct pentru criticii lui Chivu: E bravo și nu ne surprinde! Știam cu cine avem de-a face

Șeful lui Inter, mesaj direct pentru criticii lui Chivu: "E bravo și nu ne surprinde! Știam cu cine avem de-a face"



Recomandarile redactiei
Triplul campion al Rom&acirc;niei cu FCSB și-a anunțat retragerea din fotbal: &bdquo;Nu mi-a fost ușor&rdquo;
Triplul campion al României cu FCSB și-a anunțat retragerea din fotbal: „Nu mi-a fost ușor”
Metaloglobus - Universitatea Craiova 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Gazdele au prima ocazie
Metaloglobus - Universitatea Craiova 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Gazdele au prima ocazie
Premieră pentru Ionuț Radu &icirc;n acest sezon! Decizia luată de antrenorul lui Celta Vigo
Premieră pentru Ionuț Radu în acest sezon! Decizia luată de antrenorul lui Celta Vigo
OUT de la CFR Cluj, antrenorul italian a spus totul: &bdquo;Nu e ușor&rdquo;
OUT de la CFR Cluj, antrenorul italian a spus totul: „Nu e ușor”
Este marea surpriză din Superliga! Care este secretul sezonului senzațional al echipei
Este marea surpriză din Superliga! Care este secretul sezonului senzațional al echipei
Alte subiecte de interes
Verdictul lui Costel G&acirc;lcă după ce Florin Tănase a semnat cu FCSB, iar Denis Alibec, cu Farul Constanța
Verdictul lui Costel Gâlcă după ce Florin Tănase a semnat cu FCSB, iar Denis Alibec, cu Farul Constanța
Universitatea Craiova - NK Maribor 3-2, &icirc;n turul 2 preliminar din Conference League. Oltenii, eliminați din Europa
Universitatea Craiova - NK Maribor 3-2, în turul 2 preliminar din Conference League. Oltenii, eliminați din Europa
Moștenirea pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat &icirc;napoi &icirc;n Rom&acirc;nia: A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o &icirc;ntrebare: de ce n-a fost băgat titular?
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Dinamo - Oțelul Galați 1-3 | Dorinel Munteanu, reacție spectaculoasă &icirc;n urma victoriei: &bdquo;Nu trebuie să ai nume, trebuie să ai echipă&rdquo;
Dinamo - Oțelul Galați 1-3 | Dorinel Munteanu, reacție spectaculoasă în urma victoriei: „Nu trebuie să ai nume, trebuie să ai echipă”
Echipa exclusă din toate competițiile! FRF a tăiat &icirc;n carne vie
Echipa exclusă din toate competițiile! FRF a tăiat în carne vie
CITESTE SI
Tradiții și superstiții de Sf. Dimitrie Izvor&acirc;torul de mir 2025. Ce se dă de pomană și ce nu ai voie să faci pe 26 octombrie

stirileprotv Tradiții și superstiții de Sf. Dimitrie Izvorâtorul de mir 2025. Ce se dă de pomană și ce nu ai voie să faci pe 26 octombrie

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Grindeanu promite că face &icirc;n Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, dec&acirc;t cea pe care a aprobat-o &icirc;n coaliție

stirileprotv Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție

Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați &icirc;ntr-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

stirileprotv Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!