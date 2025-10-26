Echipa din ”Grant” se află în acest moment pe locul doi în clasamentul Superligii României cu 28 de puncte. După 13 etape, rapidiștii au consemnat opt victorii, patru remize și un singur eșec.



Pentru Rapid urmează meciul de luni, 27 octombrie, de la ora 20:30, cu Unirea Slobozia din Giulești. Iar în următoarea etapă de campionat, Rapid o va întâlni pe Universitatea Craiova în Bănie la început de noiembrie.



Surpriză uriașă! Unde a fost surprins Costel Gâlcă duminică după-amiază



Sâmbătă după-amiază a fost programat și meciul Metaloglobus - Universitatea Craiova la Clinceni, iar Costel Gâlcă a fost surprins de corespondenții Pro TV la stadion înainte de meci.

