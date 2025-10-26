Echipa din ”Grant” se află în acest moment pe locul doi în clasamentul Superligii României cu 28 de puncte. După 13 etape, rapidiștii au consemnat opt victorii, patru remize și un singur eșec.
Pentru Rapid urmează meciul de luni, 27 octombrie, de la ora 20:30, cu Unirea Slobozia din Giulești. Iar în următoarea etapă de campionat, Rapid o va întâlni pe Universitatea Craiova în Bănie la început de noiembrie.
Surpriză uriașă! Unde a fost surprins Costel Gâlcă duminică după-amiază
Sâmbătă după-amiază a fost programat și meciul Metaloglobus - Universitatea Craiova la Clinceni, iar Costel Gâlcă a fost surprins de corespondenții Pro TV la stadion înainte de meci.
Foto: Alexandra Costea, reporter Pro TV
Anunțul făcut de Rapid despre Andrei Borza
Borza a suferit o intervenție chirurgicală care a decurs foarte bine, iar giuleștenii au anunțat că fotbalistul a început procesul de recuperare.
”Fundașul Rapidului, Andrei Borza, a efectuat astăzi controlul medical postoperator, la trei săptămâni după intervenția chirurgicală suferită pentru fractura de la degetul piciorului drept.
Conform echipei medicale, evoluția sa este foarte bună. Andrei a început un program structurat de recuperare, sub supravegherea specialiștilor în fiziokinetoterapie ai clubului.
Jucătorul va continua procesul de recuperare progresivă, urmând să crească treptat sprijinul pe piciorul drept în perioada următoare, până la reluarea completă a mobilității, fără utilizarea cârjelor.
Întreg clubul îi dorește lui Andrei multă sănătate și o revenire cât mai rapidă pe teren”, se arată în comunicatul clubului.