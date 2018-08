SURPRIZA URIASA! Golofca, aproape sa semneze cu o rivala a Stelei!!! Negocieri de ultima ora

Catalin Golofca ar putea parasi FC Botosani pentru a doua oara un decurs de numai un an.

Atacantul e in negocieri cu CS Universitatea Craiova. Discutiile au inceput de cateva saptamani si se pot inchide fericit pentru olteni, care au propus mai multe variante pentru a inchide afacerea. Pe langa bani, Craiova ar putea sa mai cedeze si un jucator la Botosani.



Golofca, 28 de ani, a fost cumparat anul trecut de Gigi Becali dupa un start exploziv de campionat. Nu s-a acomodat in Bucuresti si a revenit la Botosani dupa numai cateva luni. In Moldova, fotbalistul a avut din nou evolutii apreciate si a intrat in atentia Craiovei.

Recent, Golofca a fost rascumparat de Botosani de la FCSB acum doua saptamani. Patronul Iftime l-a lasat pe Mihai Roman la ros-albastri in contul unei clauze de 400 000 de euro pe care ar fi trebuit s-o achite in cazul in care il vindea pe Golofca unui alt club.