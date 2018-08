FCSB - Rapid Viena, joi, 21:30, LIVE PRO TV | Se RUPE stadionul! Cati oameni vor fi pe National Arena la meciul URIAS cu Rapid Viena

Stelistii au avut 30 000 de oameni alaturi de ei la meciul cu Hajduk. Vor fi si mai multi contra austriecilor de la Rapid Viena.

FCSB asteapta 45 000 de suporteri pe National Arena. Ar fi recordul ultimului an pentru clubul condus de Becali.

Pana astazi s-au vandut in jur de 20 000 de tichete, iar experienta recenta arata ca boom-ul abia de acum urmeaza.

Echipa lui Dica are de intors scorul de 1-3 din tur. Becali n-are insa nicio emotie in privinta calificarii. Crede ca stelistii pot marca mai multe goluri decat au nevoie pentru grupe: "Asta e echipa in fata careia poti sa dai 4-5 goluri! Nici nu sunt de prima liga, asa slabi mi se par!"

De azi, tichetele pentru FCSB - Rapid Viena sunt puse in vanzare la casele de bilete ale National Arena. Preturile incep de la 20 de lei si ajung pana la 200, in zona VIP.