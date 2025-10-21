Potrivit mai multor surse, conducerea din Gruia se pregătește acum pentru o revenire a lui Dan Petrescu pe banca tehnică. Numai că "Bursucul" nu poate prelua acum echipa, din motive medicale, astfel că s-a ajuns la o variantă de avarie.



Mandorlini a fost dat afară de CFR Cluj, Laurențiu Rus și Hoban vor pregăti echipa



CFR Cluj a emis un comunicat de presă în acest sens:



"Mulțumim, Andrea Mandorlini! Clubul CFR 1907 Cluj și tehnicianul Andrea Mandorlini au încetat colaborarea începând din această seară. În următoarea perioadă, de pregătirea echipei se vor ocupa antrenorii noștri secunzi, Laurențiu Rus și Ovidiu Hoban.



Îi mulțumim domnului Mandorlini pentru munca depusă la CFR Cluj în cele trei mandate ca antrenor al echipei noastre și îi dorim mult succes mai departe!", a transmis CFR Cluj, pe pagina de Facebook.



Ovidiu Hoban și Laurențiu Rus au fost amândoi jucători la CFR Cluj. Primul a evoluat timp de șase ani în Gruia, CFR Cluj fiind ultimul club la care a activat în carieră. Laurențiu Rus e născut în Cluj-Napoca, dar a jucat de-a lungul carierei și la rivala Universitatea Cluj.



Toate detaliile despre revenirea lui Dan Petrescu



Pe 21 august, CFR Cluj a pierdut rușinos în turul play-off-ului pentru UEFA Europa League în fața suedezilor de la Hacken cu 2-7. După meci, Dan Petrescu și-a prezentat demisia de la echipa din Gruia.



El se aflase la trupa de pe ”Constantin Rădulescu” din aprilie 2024 și bifase 68 de apariții în toate competițiile în ultimul an, dar și o medie de 1,78 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.



După plecarea lui Petrescu, CFR Cluj a intrat în colaps. A fost adus Andrea Mandorlini pe bancă, dar nici italianul nu a reușit să revitalizeze echipa. Între timp, a plecat și președintele Cristi Balaj, iar Ioan Varga l-a readus la Cluj pe Iuliu Mureșan.



Conform Ziua de Cluj, noul președinte din Gruia l-ar fi convins pe Dan Petrescu să se întoarcă la CFR. Rămâne de văzut când va decide Petrescu să revină pe bancă.

